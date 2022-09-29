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Оператор "Северного потока" оценит повреждения после получения разрешений
Оператор "Северного потока" оценит повреждения после получения разрешений - РИА Новости, 29.09.2022
Оператор "Северного потока" оценит повреждения после получения разрешений
Приступить к оценке повреждений на "Северном потоке" планируется после получения официальных разрешений, при этом доступ к необходимой зоне может быть разрешен... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:13
2022-09-29T21:13
2022-09-29T21:24
экономика
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
дания
nord stream 2 ag
оон
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Приступить к оценке повреждений на "Северном потоке" планируется после получения официальных разрешений, при этом доступ к необходимой зоне может быть разрешен только после стабилизации давления в инфраструктуре и прекращении утечки, заявил оператор газопровода Nord Stream AG.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с ситуацией вокруг "Северного потока" назначено на 22.00 мск пятницы.
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Экономика, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Дания, Nord Stream 2 AG, ООН, Северный поток — 2, Совет Безопасности ООН, Германия, Россия
21:13 29.09.2022 (обновлено: 21:24 29.09.2022)
Оператор "Северного потока" оценит повреждения после получения разрешений
Nord Stream AG начнет оценку повреждений на "Северном потоке" после получения разрешений