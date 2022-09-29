https://ria.ru/20220929/poteri-1820248875.html

Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку, сообщила в четверг народная милиция... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:16

2022-09-29T10:16

2022-09-29T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку, сообщила в четверг народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленная огневая точка и 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, девять единиц специальной автомобильной техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/miroshnik-1820231317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины