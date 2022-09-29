https://ria.ru/20220929/poteri-1820248875.html
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку, сообщила в четверг народная милиция... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:16
2022-09-29T10:16
2022-09-29T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225091_0:184:3314:2048_1920x0_80_0_0_f869d6162fc48a77fa63a2eb66fa4a81.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку, сообщила в четверг народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленная огневая точка и 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, девять единиц специальной автомобильной техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/miroshnik-1820231317.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225091_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_37e253932ef4c0296b8284b24b7e328a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ потеряли до 50 человек и три танка за сутки