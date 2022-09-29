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Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/poteri-1820248875.html
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку, сообщила в четверг народная милиция... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:16
2022-09-29T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку, сообщила в четверг народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленная огневая точка и 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, девять единиц специальной автомобильной техники.
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:16 29.09.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ потеряли до 50 человек и три танка за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, пять бронетранспортеров и укрепленную огневую точку, сообщила в четверг народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленная огневая точка и 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, девять единиц специальной автомобильной техники.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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