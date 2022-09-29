https://ria.ru/20220929/postavschiki-1820292440.html
КМСП поможет поставщикам для госзакупок в условиях частичной мобилизации
КМСП поможет поставщикам для госзакупок в условиях частичной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
КМСП поможет поставщикам для госзакупок в условиях частичной мобилизации
Корпорация МСП (КМСП) начала прием обращений от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:01
2022-09-29T13:01
2022-09-29T13:01
корпорация мсп
россия
экономика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) начала прием обращений от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ в условиях частичной мобилизации, сообщает пресс-служба института развития.Закон 223-ФЗ регламентирует закупки, проводимые компаниями с госучастием, монополиями, муниципальными организациями, а также различными бюджетными учреждениями.В зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты будут подбирать индивидуальные алгоритмы решения вопросов предпринимателей. Обращения можно направлять через "Сервис 360°" на сайте КМСП или через цифровую платформу МСП.РФ.В настоящее время, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП.
https://ria.ru/20220916/msp-1817174923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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корпорация мсп, россия, экономика
Корпорация МСП, Россия, Экономика
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) начала прием обращений от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ в условиях частичной мобилизации, сообщает пресс-служба института развития.
Закон 223-ФЗ регламентирует закупки, проводимые компаниями с госучастием, монополиями, муниципальными организациями, а также различными бюджетными учреждениями.
В зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты будут подбирать индивидуальные алгоритмы решения вопросов предпринимателей. Обращения можно направлять через "Сервис 360°" на сайте КМСП или через цифровую платформу МСП.РФ.
В настоящее время, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП
.