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Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки" - РИА Новости, 29.09.2022
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Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"
Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки" - РИА Новости, 29.09.2022
Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"
Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", заявило российское посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T05:49
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россия
сша
северный поток
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", заявило российское посольство в Вашингтоне.Ранее Генпрокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал срочное заседание Совбеза ООН из-за диверсий против трубопроводов, назначенное на 22.00 мск пятницы.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
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россия, сша, северный поток, в мире
Россия, США, Северный поток, В мире
05:49 29.09.2022 (обновлено: 06:03 29.09.2022)
 
Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

Посольство России в Вашингтоне призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", заявило российское посольство в Вашингтоне.
Ранее Генпрокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал срочное заседание Совбеза ООН из-за диверсий против трубопроводов, назначенное на 22.00 мск пятницы.
"Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН", - отмечается в заявлении.
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 02:07
СМИ: Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами
 
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