05:49 29.09.2022 (обновлено: 06:03 29.09.2022)
Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"
Посольство России в Вашингтоне призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", заявило российское посольство в Вашингтоне.
Ранее Генпрокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал срочное заседание Совбеза ООН из-за диверсий против трубопроводов, назначенное на 22.00 мск пятницы.
"Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН", - отмечается в заявлении.
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.