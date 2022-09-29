https://ria.ru/20220929/posolstvo-1820225362.html

Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки" - РИА Новости, 29.09.2022

Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", заявило российское посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T05:49

2022-09-29T05:49

2022-09-29T06:03

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", заявило российское посольство в Вашингтоне.Ранее Генпрокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал срочное заседание Совбеза ООН из-за диверсий против трубопроводов, назначенное на 22.00 мск пятницы.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.

https://ria.ru/20220929/britaniya-1820219364.html

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Максим Горбачев

россия, сша, северный поток, в мире