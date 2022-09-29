https://ria.ru/20220929/pogoda-1820321285.html

Синоптики предупредили москвичей о приближении барического дна

Синоптики предупредили москвичей о приближении барического дна - РИА Новости, 29.09.2022

Синоптики предупредили москвичей о приближении барического дна

Дожди в Москве в понедельник усилятся, за первые трое суток октября прольется около половины от месячной нормы, а показания барометров достигнут барического... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:25

2022-09-29T14:25

2022-09-29T14:25

общество

евгений тишковец

москва

россия

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дожди в Москве в понедельник усилятся, за первые трое суток октября прольется около половины от месячной нормы, а показания барометров достигнут барического дна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В начале недели обложные дожди усилятся - в осадкомеры попадет еще до 18 миллиметров небесной влаги. Под утро плюс 7- плюс 12 градусов, в дневные часы от плюс 10 до плюс 15. При этом показания барометров достигнут барического дна – 728 миллиметров ртутного столба, что на 17-20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей", - сказал Тишковец.Он отметил, что октябрь начнется с очень влажных позиций – уже за первые трое суток месяца прольется около половины от всего месячного лимита."Во вторник пройдет холодный фронтальный раздел, сопровождаемый локальными скоротечным дождем, что понизит дневную температуру до плюс 8 - плюс 13", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220929/pogoda-1820320417.html

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Владимир Лаврентьев

общество, евгений тишковец, москва, россия, центр "фобос", погода