https://ria.ru/20220929/pogoda-1820320417.html
В Москве в выходные прольется около 30 процентов от нормы осадков октября
В Москве в выходные прольется около 30 процентов от нормы осадков октября - РИА Новости, 29.09.2022
В Москве в выходные прольется около 30 процентов от нормы осадков октября
Циклон принесет в выходные в Москву до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы, ожидаются и магнитные бури, сообщил РИА... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:20
2022-09-29T14:20
2022-09-29T14:20
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евгений тишковец
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Циклон принесет в выходные в Москву до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы, ожидаются и магнитные бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в последний сентября Центральная Россия попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему температура повысится до вполне комфортных климатических показателей середины сентября. Так, в Москве в пятницу воздух прогреется до плюс 14 - плюс 16 градусов, а в регионе – до плюс 13 - плюс 18. При этом во второй половине дня подойдет атмосферный фронт окклюзии, из-за чего небо нахмурится и заморосит небольшой дождь."Выходные будут довольно ненастными. На волне фронтальной системы закрутится небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы. В ночные часы будет не ниже плюс 8 - плюс 13, днем в субботу потеплеет до плюс 12 - плюс 17, в воскресенье посвежеет до нормы, до плюс 9 - плюс 14, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что в выходные ожидаются еще и магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи.
https://ria.ru/20220929/leto-1820316567.html
https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html
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погода, общество, москва, евгений тишковец, россия, центр "фобос"
Погода, Общество, Москва, Евгений Тишковец, Россия, Центр "Фобос"
В Москве в выходные прольется около 30 процентов от нормы осадков октября
В выходные в Москве прольется около 30% от нормы осадков октября, ожидаются магнитные бури
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Циклон принесет в выходные в Москву до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы, ожидаются и магнитные бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в последний сентября Центральная Россия попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему температура повысится до вполне комфортных климатических показателей середины сентября. Так, в Москве в пятницу воздух прогреется до плюс 14 - плюс 16 градусов, а в регионе – до плюс 13 - плюс 18. При этом во второй половине дня подойдет атмосферный фронт окклюзии, из-за чего небо нахмурится и заморосит небольшой дождь.
"Выходные будут довольно ненастными. На волне фронтальной системы закрутится небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы. В ночные часы будет не ниже плюс 8 - плюс 13, днем в субботу потеплеет до плюс 12 - плюс 17, в воскресенье посвежеет до нормы, до плюс 9 - плюс 14, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что в выходные ожидаются еще и магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи.