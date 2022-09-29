https://ria.ru/20220929/pogoda-1820320417.html

В Москве в выходные прольется около 30 процентов от нормы осадков октября

В Москве в выходные прольется около 30 процентов от нормы осадков октября - РИА Новости, 29.09.2022

В Москве в выходные прольется около 30 процентов от нормы осадков октября

Циклон принесет в выходные в Москву до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы, ожидаются и магнитные бури, сообщил РИА... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:20

2022-09-29T14:20

2022-09-29T14:20

погода

общество

москва

евгений тишковец

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Циклон принесет в выходные в Москву до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы, ожидаются и магнитные бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в последний сентября Центральная Россия попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему температура повысится до вполне комфортных климатических показателей середины сентября. Так, в Москве в пятницу воздух прогреется до плюс 14 - плюс 16 градусов, а в регионе – до плюс 13 - плюс 18. При этом во второй половине дня подойдет атмосферный фронт окклюзии, из-за чего небо нахмурится и заморосит небольшой дождь."Выходные будут довольно ненастными. На волне фронтальной системы закрутится небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы. В ночные часы будет не ниже плюс 8 - плюс 13, днем в субботу потеплеет до плюс 12 - плюс 17, в воскресенье посвежеет до нормы, до плюс 9 - плюс 14, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что в выходные ожидаются еще и магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи.

https://ria.ru/20220929/leto-1820316567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, евгений тишковец, россия, центр "фобос"