https://ria.ru/20220929/pogoda-1820231062.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 29.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачность с прояснениями и дождь ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:54

2022-09-29T07:54

2022-09-29T07:54

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями и дождь ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. В столице плюс 12-14 и в Подмосковье плюс 10 -15 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет южным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220928/ulitsy-1820191565.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)