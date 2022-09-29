https://ria.ru/20220929/pogoda-1820231062.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 29.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачность с прояснениями и дождь ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:54
2022-09-29T07:54
2022-09-29T07:54
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями и дождь ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. В столице плюс 12-14 и в Подмосковье плюс 10 -15 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет южным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг дождь и до плюс 14 градусов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями и дождь ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. В столице плюс 12-14 и в Подмосковье плюс 10 -15 градусов", - сообщил Тишковец.
Синоптик также отметил, что ветер будет южным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.