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Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220929/podmoskove-1820337321.html
Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье
Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2022
Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье
Голосование жителей Московской области по выбору водоемов для расчистки по программе "100 озер и прудов" в 2023 году завершилось на портале "Добродел",... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:22
2022-09-29T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Голосование жителей Московской области по выбору водоемов для расчистки по программе "100 озер и прудов" в 2023 году завершилось на портале "Добродел", говорится в сообщении министерства экологии Подмосковья.На голосование было выставлено 148 водоемов. В настоящее время идет обработка результатов. Водоемы, попавшие в программу, огласят в октябре."Абсолютным лидером по области стал Вишняковский пруд в Балашихе, набравший 5,9 тысяч голосов. Второе и третье места заняли водоемы в Ступине: пруд в деревне Малино – 3 тысячи голосов и Сантеховский пруд на реке Каширке в поселке Михнево, набравший 2,7 тысяч голосов", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Наименее активными в голосовании стали жители городских округов Бронницы, Рузского, Серпухова, Дзержинского и Истры.
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московская область (подмосковье), балашиха, ступино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Ступино
15:22 29.09.2022
 

Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье

© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской областиОчистка водоемов в Подмосковье
Очистка водоемов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской области
Очистка водоемов в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Голосование жителей Московской области по выбору водоемов для расчистки по программе "100 озер и прудов" в 2023 году завершилось на портале "Добродел", говорится в сообщении министерства экологии Подмосковья.
На голосование было выставлено 148 водоемов. В настоящее время идет обработка результатов. Водоемы, попавшие в программу, огласят в октябре.
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
14:44Новости Подмосковья
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске
"Абсолютным лидером по области стал Вишняковский пруд в Балашихе, набравший 5,9 тысяч голосов. Второе и третье места заняли водоемы в Ступине: пруд в деревне Малино – 3 тысячи голосов и Сантеховский пруд на реке Каширке в поселке Михнево, набравший 2,7 тысяч голосов", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
Наименее активными в голосовании стали жители городских округов Бронницы, Рузского, Серпухова, Дзержинского и Истры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаСтупино
 
 
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