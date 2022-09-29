https://ria.ru/20220929/podmoskove-1820337321.html

Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье

Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2022

Голосование по выбору водоемов для очистки завершилось в Подмосковье

Голосование жителей Московской области по выбору водоемов для расчистки по программе "100 озер и прудов" в 2023 году завершилось на портале "Добродел",... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:22

2022-09-29T15:22

2022-09-29T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

ступино

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Голосование жителей Московской области по выбору водоемов для расчистки по программе "100 озер и прудов" в 2023 году завершилось на портале "Добродел", говорится в сообщении министерства экологии Подмосковья.На голосование было выставлено 148 водоемов. В настоящее время идет обработка результатов. Водоемы, попавшие в программу, огласят в октябре."Абсолютным лидером по области стал Вишняковский пруд в Балашихе, набравший 5,9 тысяч голосов. Второе и третье места заняли водоемы в Ступине: пруд в деревне Малино – 3 тысячи голосов и Сантеховский пруд на реке Каширке в поселке Михнево, набравший 2,7 тысяч голосов", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Наименее активными в голосовании стали жители городских округов Бронницы, Рузского, Серпухова, Дзержинского и Истры.

https://ria.ru/20220929/blagoustroystvo-1820327261.html

московская область (подмосковье)

балашиха

ступино

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, ступино