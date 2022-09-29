https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820223993.html
В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными - РИА Новости, 29.09.2022
В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
Инструкторско-методические занятия по боевой подготовке начались с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири в пункте формирования в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T05:07
2022-09-29T05:07
2022-09-29T05:07
россия
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819785020_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_7d053cebf81250e116feb9bc06a37b35.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Инструкторско-методические занятия по боевой подготовке начались с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири в пункте формирования в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.В пресс-службе отметили, что занятия проводятся под руководством опытных военнослужащих. Мобилизованные также отрабатывают навыки оборудования наблюдательных пунктов в лесистой местности."В ближайшие дни мобилизованные граждане приступят к выполнению нормативов по стрельбе из всех видов стрелкового оружия и метанию гранат", - добавили в ЦВО.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820149033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819785020_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_287e45e4dc8002a66b0e0f4c760b36dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Безопасность
В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
В Новосибирской области начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Инструкторско-методические занятия по боевой подготовке начались с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири в пункте формирования в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.
"С личным составом подразделений проходят инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство технических средств разведи, средств связи, минно-взрывное дело, военная топография и другие", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что занятия проводятся под руководством опытных военнослужащих. Мобилизованные также отрабатывают навыки оборудования наблюдательных пунктов в лесистой местности.
"В ближайшие дни мобилизованные граждане приступят к выполнению нормативов по стрельбе из всех видов стрелкового оружия и метанию гранат", - добавили в ЦВО.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.