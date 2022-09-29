https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820223993.html

В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными

В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными - РИА Новости, 29.09.2022

В Сибири начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными

Инструкторско-методические занятия по боевой подготовке начались с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири в пункте формирования в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T05:07

2022-09-29T05:07

2022-09-29T05:07

россия

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

безопасность

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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Инструкторско-методические занятия по боевой подготовке начались с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири в пункте формирования в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.В пресс-службе отметили, что занятия проводятся под руководством опытных военнослужащих. Мобилизованные также отрабатывают навыки оборудования наблюдательных пунктов в лесистой местности."В ближайшие дни мобилизованные граждане приступят к выполнению нормативов по стрельбе из всех видов стрелкового оружия и метанию гранат", - добавили в ЦВО.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820149033.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, безопасность