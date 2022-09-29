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Вице-мэр Ефимов: спецстатусы дают 140 компаниям возможность поддержки

Вице-мэр Ефимов: спецстатусы дают 140 компаниям возможность поддержки - РИА Новости, 29.09.2022

Вице-мэр Ефимов: спецстатусы дают 140 компаниям возможность поддержки

Число столичных компаний, получающих налоговые льготы благодаря специальному статусу, достигло 140, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:15

2022-09-29T07:15

2022-09-29T08:20

москва

экономика

владислав овчинский

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Число столичных компаний, получающих налоговые льготы благодаря специальному статусу, достигло 140, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В правительстве Москвы уверены, что налоговые преференции привлекают в столицу производственные компании, которые получают возможность поставлять городу товары по более низкой цене и при этом создают дополнительные рабочие места.В марте 2022 года правительство Москвы утвердило меры поддержки предприятий, среди которых более 80 преференций, обеспечивающих бесперебойное функционирование производств, локализацию высокотехнологичных компаний и стимулирование занятости.

https://ria.ru/20220923/efimov-1818791449.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экономика, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы)