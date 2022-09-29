07:15 29.09.2022 (обновлено: 08:20 29.09.2022)
Вице-мэр Ефимов: спецстатусы дают 140 компаниям возможность поддержки
© Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Число столичных компаний, получающих налоговые льготы благодаря специальному статусу, достигло 140, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы продолжаем поддерживать инвестиционную активность в столице. Например, присваиваем предприятиям специальные статусы, которые позволяют снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Сегодня такими льготами пользуются 140 московских компаний из разных отраслей. При этом 66 предприятий имеют статус промышленного комплекса, 42 – технопарка, 18 – якорных резидентов, 14 – инвестиционных приоритетных проектов. Совокупный объем их вложений за последние пять лет превысил 153 миллиарда рублей", – отметил Ефимов.
В правительстве Москвы уверены, что налоговые преференции привлекают в столицу производственные компании, которые получают возможность поставлять городу товары по более низкой цене и при этом создают дополнительные рабочие места.
"Совокупно компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента вложили в развитие производств 113,5 миллиарда рублей, а предприятия со статусом инвестиционного приоритетного проекта – еще 39,7 миллиарда рублей. В этом году в рамках антикризисной поддержки предприятиям не нужно подтверждать соответствие специальным статусам – все они будут продлены автоматически. Эта мера позволит компаниям сохранить налоговые льготы", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В марте 2022 года правительство Москвы утвердило меры поддержки предприятий, среди которых более 80 преференций, обеспечивающих бесперебойное функционирование производств, локализацию высокотехнологичных компаний и стимулирование занятости.
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