https://ria.ru/20220929/perezapusk-1820310598.html

Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим

Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим - РИА Новости, 29.09.2022

Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:45

2022-09-29T13:45

2022-09-29T13:50

северный поток

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим."Это технический вопрос, мы не можем на него ответить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли когда-либо перезапущен "Северный поток".

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток, россия, дмитрий песков