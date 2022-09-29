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Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим - РИА Новости, 29.09.2022
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Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим
Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим - РИА Новости, 29.09.2022
Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:45
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северный поток
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим."Это технический вопрос, мы не можем на него ответить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли когда-либо перезапущен "Северный поток".
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северный поток, россия, дмитрий песков
Северный поток, Россия, Дмитрий Песков
13:45 29.09.2022 (обновлено: 13:50 29.09.2022)
 
Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим

Песков назвал вопрос о сроках перезапуска "Северного потока" техническим

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДиагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая"
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим.
"Это технический вопрос, мы не можем на него ответить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли когда-либо перезапущен "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:00
ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему
 
Северный потокРоссияДмитрий Песков
 
 
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