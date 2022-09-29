https://ria.ru/20220929/perezapusk-1820310598.html
Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим
Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим - РИА Новости, 29.09.2022
Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:45
2022-09-29T13:45
2022-09-29T13:50
северный поток
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим."Это технический вопрос, мы не можем на него ответить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли когда-либо перезапущен "Северный поток".
https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, россия, дмитрий песков
Северный поток, Россия, Дмитрий Песков
13:45 29.09.2022 (обновлено: 13:50 29.09.2022)
Песков назвал вопрос о перезапуске "Северного потока" техническим
Песков назвал вопрос о сроках перезапуска "Северного потока" техническим