https://ria.ru/20220929/perevody-1820421621.html

ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 29.09.2022

ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран

ЦБ РФ продлил приостановку переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:17

2022-09-29T18:17

2022-09-29T20:11

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_0:4:3068:1730_1920x0_80_0_0_d59e50ec3a9ea385f213484efbc15a55.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил приостановку переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор. Эти операции будут ограничены еще в течение полугода с 1 октября."Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - говорится в сообщении.Ограничения касаются переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года сроком на шесть месяцев.

https://ria.ru/20220929/mishustin-1820329136.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия