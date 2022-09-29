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ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 29.09.2022
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ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран
ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 29.09.2022
ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран
ЦБ РФ продлил приостановку переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:17
2022-09-29T20:11
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил приостановку переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор. Эти операции будут ограничены еще в течение полугода с 1 октября."Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - говорится в сообщении.Ограничения касаются переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года сроком на шесть месяцев.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
18:17 29.09.2022 (обновлено: 20:11 29.09.2022)
 
ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран

ЦБ на полгода продлил ограничения на переводы для нерезидентов из недружественных стран

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил приостановку переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор. Эти операции будут ограничены еще в течение полугода с 1 октября.
"Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - говорится в сообщении.
Ограничения касаются переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года сроком на шесть месяцев.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
14:55
Мишустин оценил работу правительства и ЦБ по уменьшению рисков в экономике
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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