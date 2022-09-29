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Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска - РИА Новости, 29.09.2022
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https://ria.ru/20220929/pamyat-1820262990.html
Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска
Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска - РИА Новости, 29.09.2022
Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска
Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов в начале пленарного заседания в четверг объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:41
2022-09-29T11:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов в начале пленарного заседания в четверг объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети."В Ижевске произошла страшная бесчеловечная трагедия, в которой погибли маленькие дети. От лица нашей думы, от всей Московской области выражаю соболезнования родным и близким и предлагаю почтить память минутой молчания", - сказал Брынцалов.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Игорь Брынцалов, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
11:41 29.09.2022
 

Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФДепутаты почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска
Депутаты почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
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КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов в начале пленарного заседания в четверг объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети.
"В Ижевске произошла страшная бесчеловечная трагедия, в которой погибли маленькие дети. От лица нашей думы, от всей Московской области выражаю соболезнования родным и близким и предлагаю почтить память минутой молчания", - сказал Брынцалов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаИгорь БрынцаловИжевскСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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