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Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска
Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска - РИА Новости, 29.09.2022
Депутаты Мособлдумы почтили минутой молчания жертв трагедии в школе Ижевска
Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов в начале пленарного заседания в четверг объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:41
2022-09-29T11:41
2022-09-29T11:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов в начале пленарного заседания в четверг объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети."В Ижевске произошла страшная бесчеловечная трагедия, в которой погибли маленькие дети. От лица нашей думы, от всей Московской области выражаю соболезнования родным и близким и предлагаю почтить память минутой молчания", - сказал Брынцалов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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