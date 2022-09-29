https://ria.ru/20220929/otoplenie-1820330259.html
Бирюков: отопительный сезон в Москве проходит штатно
Бирюков: отопительный сезон в Москве проходит штатно - РИА Новости, 29.09.2022
Бирюков: отопительный сезон в Москве проходит штатно
Отопительный сезон в Москве проходит штатно, все мероприятия были проведены в соответствии с графиком, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:57
2022-09-29T14:57
2022-09-29T14:57
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москва
петр бирюков
жкх
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве проходит штатно, все мероприятия были проведены в соответствии с графиком, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Специалисты Комплекса городского хозяйства в установленные сроки обеспечили подачу теплоносителя на столичные объекты, все мероприятия были проведены в соответствии с графиком. В настоящее время отопление работает в жилых домах и социальных объектах, на предприятия торговли и промышленности тепло подается по решению администрации. Отопительный сезон проходит штатно, число обращений на общегородскую горячую линию по вопросам отопления незначительно. Это – результат слаженной и эффективной работы городских служб, масштабных подготовительных мероприятий, проведенных с мая по сентябрь", – цитируют в сообщении Бирюкова.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства провели испытания более 17 тысяч километров тепловых сетей, подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, проверили 22,4 тысячи тепловых пунктов, котельные, 24 насосно-перекачивающие станции, 13 ТЭЦ, 122,3 тысячи километров электросетей, 21,6 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций.Также они провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и свыше 9 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали более 2,2 тысячи километров газовых сетей и 253 газораспределительных пункта.В сообщении указано, что для уборки города зимой подготовили коммунальную технику - более 10,5 тысячи машин и 43 тысячи мотоблоков.
https://realty.ria.ru/20220929/moszhilinspektsiya-1820310781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, жкх, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, Отопительный сезон 2022-2023 в России
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Москве проходит штатно, все мероприятия были проведены в соответствии с графиком, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства в установленные сроки обеспечили подачу теплоносителя на столичные объекты, все мероприятия были проведены в соответствии с графиком. В настоящее время отопление работает в жилых домах и социальных объектах, на предприятия торговли и промышленности тепло подается по решению администрации. Отопительный сезон проходит штатно, число обращений на общегородскую горячую линию по вопросам отопления незначительно. Это – результат слаженной и эффективной работы городских служб, масштабных подготовительных мероприятий, проведенных с мая по сентябрь", – цитируют в сообщении Бирюкова
.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства провели испытания более 17 тысяч километров тепловых сетей, подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, проверили 22,4 тысячи тепловых пунктов, котельные, 24 насосно-перекачивающие станции, 13 ТЭЦ, 122,3 тысячи километров электросетей, 21,6 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций.
Также они провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и свыше 9 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали более 2,2 тысячи километров газовых сетей и 253 газораспределительных пункта.
В сообщении указано, что для уборки города зимой подготовили коммунальную технику - более 10,5 тысячи машин и 43 тысячи мотоблоков.