https://ria.ru/20220929/otoplenie-1820292263.html

Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу

Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу - РИА Новости, 29.09.2022

Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу

Процесс запуска отопления в жилых домах Московской области завершится до конца текущей рабочей недели, говорится в сообщении министерства энергетики... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:00

2022-09-29T13:00

2022-09-29T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

общество

жкх

солнечногорск

отопительный сезон 2022-2023 в россии

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Процесс запуска отопления в жилых домах Московской области завершится до конца текущей рабочей недели, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.Согласно справке ведомства, на сегодняшний день отопление включено в более чем 46,4 тысячах многоквартирных домах Московской области, что составляет 99,77% от общего объема."До 30 сентября абсолютно все МКД должны быть обеспечены теплом, в соответствие с температурным графиком. На этой неделе отопление осталось подключить в 109 многоквартирных домах в городских округах Балашиха, Богородский, Волоколамский, Домодедово, Можайский, Одинцовский, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Щелково, Электросталь", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.

https://ria.ru/20220926/otoplenie-1819478951.html

московская область (подмосковье)

балашиха

солнечногорск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), балашиха, общество, жкх, солнечногорск, отопительный сезон 2022-2023 в россии