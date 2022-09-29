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Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу - РИА Новости, 29.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220929/otoplenie-1820292263.html
Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу
Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу - РИА Новости, 29.09.2022
Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу
Процесс запуска отопления в жилых домах Московской области завершится до конца текущей рабочей недели, говорится в сообщении министерства энергетики... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:00
2022-09-29T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
общество
жкх
солнечногорск
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Процесс запуска отопления в жилых домах Московской области завершится до конца текущей рабочей недели, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.Согласно справке ведомства, на сегодняшний день отопление включено в более чем 46,4 тысячах многоквартирных домах Московской области, что составляет 99,77% от общего объема."До 30 сентября абсолютно все МКД должны быть обеспечены теплом, в соответствие с температурным графиком. На этой неделе отопление осталось подключить в 109 многоквартирных домах в городских округах Балашиха, Богородский, Волоколамский, Домодедово, Можайский, Одинцовский, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Щелково, Электросталь", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
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московская область (подмосковье)
балашиха
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московская область (подмосковье), балашиха, общество, жкх, солнечногорск, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Общество, ЖКХ, Солнечногорск, Отопительный сезон 2022-2023 в России
13:00 29.09.2022
 

Включение отопления в жилых домах Подмосковья завершат в пятницу

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Процесс запуска отопления в жилых домах Московской области завершится до конца текущей рабочей недели, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.
Согласно справке ведомства, на сегодняшний день отопление включено в более чем 46,4 тысячах многоквартирных домах Московской области, что составляет 99,77% от общего объема.
"До 30 сентября абсолютно все МКД должны быть обеспечены теплом, в соответствие с температурным графиком. На этой неделе отопление осталось подключить в 109 многоквартирных домах в городских округах Балашиха, Богородский, Волоколамский, Домодедово, Можайский, Одинцовский, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Щелково, Электросталь", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 12:15Новости Подмосковья
В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаОбществоЖКХСолнечногорскОтопительный сезон 2022-2023 в России
 
 
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