https://ria.ru/20220929/osvobozhdenie-1820415492.html

Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена

Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена - РИА Новости, 29.09.2022

Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего Киргиза Мусаханова. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:01

2022-09-29T18:01

2022-09-29T18:02

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего Киргиза Мусаханова.Он рассказал, что Мусаханову в Чечне отказали в участии в спецоперации в качестве добровольца "по некоторым объективным причинам", он вступил в ряды подразделений в Москве."Главный лозунг всех отрядов "Ахмат" - "Своих не бросаем!" Боевое братство - это наша приоритетная цель в любом начинании. Даже добровольцы, которые стекаются в Чеченскую Республику со всей России и количество которых за несколько месяцев перевалило за 6 тысяч, признаются, что выбирали наши подразделения, потому что "ахматовцы своих не бросают", - отметил Кадыров.Глава региона выразил благодарность всем, кто содействовал в этом деле, отдельно поблагодарил депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева "за его инициативность и самоотверженность".

https://ria.ru/20220923/plennye-1818912014.html

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рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, россия, в мире