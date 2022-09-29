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Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/osvobozhdenie-1820415492.html
Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена
Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена - РИА Новости, 29.09.2022
Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего Киргиза Мусаханова. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:01
2022-09-29T18:02
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
россия
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего Киргиза Мусаханова.Он рассказал, что Мусаханову в Чечне отказали в участии в спецоперации в качестве добровольца "по некоторым объективным причинам", он вступил в ряды подразделений в Москве."Главный лозунг всех отрядов "Ахмат" - "Своих не бросаем!" Боевое братство - это наша приоритетная цель в любом начинании. Даже добровольцы, которые стекаются в Чеченскую Республику со всей России и количество которых за несколько месяцев перевалило за 6 тысяч, признаются, что выбирали наши подразделения, потому что "ахматовцы своих не бросают", - отметил Кадыров.Глава региона выразил благодарность всем, кто содействовал в этом деле, отдельно поблагодарил депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева "за его инициативность и самоотверженность".
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рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
18:01 29.09.2022 (обновлено: 18:02 29.09.2022)
 
Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена

Кадыров сообщил об освобождении российского военного Мусаханова из украинского плена

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего Киргиза Мусаханова.
"...Из украинского плена удалось забрать нашего брата Киргиза Мусаханова. В плену парня пытались использовать в политических целях, записывали с ним видеоролики, приписывали себе его спасение. Конечно, все это тщетно. Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он рассказал, что Мусаханову в Чечне отказали в участии в спецоперации в качестве добровольца "по некоторым объективным причинам", он вступил в ряды подразделений в Москве.
"Главный лозунг всех отрядов "Ахмат" - "Своих не бросаем!" Боевое братство - это наша приоритетная цель в любом начинании. Даже добровольцы, которые стекаются в Чеченскую Республику со всей России и количество которых за несколько месяцев перевалило за 6 тысяч, признаются, что выбирали наши подразделения, потому что "ахматовцы своих не бросают", - отметил Кадыров.
Глава региона выразил благодарность всем, кто содействовал в этом деле, отдельно поблагодарил депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева "за его инициативность и самоотверженность".
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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