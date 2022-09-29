18:01 29.09.2022 (обновлено: 18:02 29.09.2022)
Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена
Кадыров сообщил об освобождении российского военного Мусаханова из украинского плена
© AP PhotoРоссийские военнослужащие
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена российского военнослужащего Киргиза Мусаханова.
"...Из украинского плена удалось забрать нашего брата Киргиза Мусаханова. В плену парня пытались использовать в политических целях, записывали с ним видеоролики, приписывали себе его спасение. Конечно, все это тщетно. Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он рассказал, что Мусаханову в Чечне отказали в участии в спецоперации в качестве добровольца "по некоторым объективным причинам", он вступил в ряды подразделений в Москве.
"Главный лозунг всех отрядов "Ахмат" - "Своих не бросаем!" Боевое братство - это наша приоритетная цель в любом начинании. Даже добровольцы, которые стекаются в Чеченскую Республику со всей России и количество которых за несколько месяцев перевалило за 6 тысяч, признаются, что выбирали наши подразделения, потому что "ахматовцы своих не бросают", - отметил Кадыров.
Глава региона выразил благодарность всем, кто содействовал в этом деле, отдельно поблагодарил депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева "за его инициативность и самоотверженность".
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