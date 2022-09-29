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Росгвардеец рассказал об усилении обстрелов Энергодара во время референдума - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/obstrely-1820446303.html
Росгвардеец рассказал об усилении обстрелов Энергодара во время референдума
Росгвардеец рассказал об усилении обстрелов Энергодара во время референдума - РИА Новости, 29.09.2022
Росгвардеец рассказал об усилении обстрелов Энергодара во время референдума
Украинские войска во время проведения референдума в разы ужесточили обстрелы Энергодара и окрестностей Запорожской АЭС, в том числе мест, где проходило... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:05
2022-09-29T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
энергодар
украина
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ЭНЕРГОДАР, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска во время проведения референдума в разы ужесточили обстрелы Энергодара и окрестностей Запорожской АЭС, в том числе мест, где проходило голосование о присоединении Запорожской области к России, сообщил РИА Новости военнослужащий Росгвардии с позывным Бурый, находящийся в охранении ЗАЭС."С самого начала проведения референдума обстрелы в разы стали увеличиваться по самому городу, который крайне близко находится, и именно по окраинам станции. Бывали случаи прилетов именно там, где проводились референдумы, а вы знаете, избирательные участки находятся практически рядом со школами, в самих зданиях школ. Именно туда, по окраинам, случались прилеты. Задача - либо напугать людей, либо, может быть, не дай Бог, поразить", - сказал собеседник агентства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220916/zaes-1817163555.html
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в мире, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, энергодар, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины
20:05 29.09.2022 (обновлено: 20:06 29.09.2022)
 
Росгвардеец рассказал об усилении обстрелов Энергодара во время референдума

Росгвардеец рассказал, что ВСУ ужесточили обстрелы окрестностей ЗАЭС во время референдума

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска во время проведения референдума в разы ужесточили обстрелы Энергодара и окрестностей Запорожской АЭС, в том числе мест, где проходило голосование о присоединении Запорожской области к России, сообщил РИА Новости военнослужащий Росгвардии с позывным Бурый, находящийся в охранении ЗАЭС.
"С самого начала проведения референдума обстрелы в разы стали увеличиваться по самому городу, который крайне близко находится, и именно по окраинам станции. Бывали случаи прилетов именно там, где проводились референдумы, а вы знаете, избирательные участки находятся практически рядом со школами, в самих зданиях школ. Именно туда, по окраинам, случались прилеты. Задача - либо напугать людей, либо, может быть, не дай Бог, поразить", - сказал собеседник агентства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 09:00Специальная военная операция на Украине
Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхЭнергодарУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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