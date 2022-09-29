https://ria.ru/20220929/obstrely-1820240679.html

Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки

Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 различных боеприпасов по девяти населенным пунктам,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:27

2022-09-29T09:27

2022-09-29T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 различных боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танки", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего было выпущено 156 боеприпасов по девяти населенным пунктам республики, включая города Донецк и Ясиноватая.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 48 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина