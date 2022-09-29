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Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/obstrely-1820240679.html
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 различных боеприпасов по девяти населенным пунктам,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:27
2022-09-29T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 различных боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танки", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего было выпущено 156 боеприпасов по девяти населенным пунктам республики, включая города Донецк и Ясиноватая.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 48 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
09:27 29.09.2022
 
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки

Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 156 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 различных боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танки", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что всего было выпущено 156 боеприпасов по девяти населенным пунктам республики, включая города Донецк и Ясиноватая.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 48 обстрелов со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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