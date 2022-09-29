https://ria.ru/20220929/obstrel-1820455827.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:03
2022-09-29T21:03
2022-09-29T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
нато
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, нато, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, НАТО, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка