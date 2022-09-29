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ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/obstrel-1820373989.html
ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов
ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов - РИА Новости, 29.09.2022
ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов
Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:54
2022-09-29T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает с мск- ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.52 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220929/ukraina-1820332957.html
https://ria.ru/20220929/zaporozhe-1820250792.html
донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Ясиноватая, Украина, Вооруженные силы Украины
16:54 29.09.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает с мск- ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.52 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда того же калибра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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