https://ria.ru/20220929/obstrel-1820373989.html

ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов

ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов - РИА Новости, 29.09.2022

ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой одиннадцать снарядов

Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:54

2022-09-29T16:54

2022-09-29T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 10 минут выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватой 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает с мск- ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 15.50 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.52 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220929/ukraina-1820332957.html

https://ria.ru/20220929/zaporozhe-1820250792.html

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

украина

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в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины