https://ria.ru/20220929/obraschenie-1820250587.html

Обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей

Обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей - РИА Новости, 29.09.2022

Обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей

Трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина, посвященного ситуации в Донбассе и ходу спецоперации, посмотрели на всех телеканалах одновременно суммарно... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:30

2022-09-29T10:30

2022-09-29T10:30

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

медиа - общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина, посвященного ситуации в Донбассе и ходу спецоперации, посмотрели на всех телеканалах одновременно суммарно более 5,8 миллиона россиян, следует из данных Mediascope, имеющихся в распоряжении РИА Новости.На прошлой неделе Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По данным исследования, трансляцию обращения вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", Пятый канал, "Мир", "Звезда", "РЕН ТВ", "Москва 24","Соловьев LIVE". Согласно показателям прямого эфира, на всех указанных каналах вместе трансляцию посмотрели более 5,8 миллиона россиян. Доля аудитории составила 60,3%, рейтинг - 6,9%.Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения. Возраст целевой аудитории - от 4 лет, регион - Россия (города с населением более 100 тысяч человек).

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, медиа - общество