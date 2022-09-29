https://ria.ru/20220929/obraschenie-1820250587.html
Обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей
Обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей - РИА Новости, 29.09.2022
Обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей
Трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина, посвященного ситуации в Донбассе и ходу спецоперации, посмотрели на всех телеканалах одновременно суммарно... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:30
2022-09-29T10:30
2022-09-29T10:30
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
медиа - общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина, посвященного ситуации в Донбассе и ходу спецоперации, посмотрели на всех телеканалах одновременно суммарно более 5,8 миллиона россиян, следует из данных Mediascope, имеющихся в распоряжении РИА Новости.На прошлой неделе Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По данным исследования, трансляцию обращения вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", Пятый канал, "Мир", "Звезда", "РЕН ТВ", "Москва 24","Соловьев LIVE". Согласно показателям прямого эфира, на всех указанных каналах вместе трансляцию посмотрели более 5,8 миллиона россиян. Доля аудитории составила 60,3%, рейтинг - 6,9%.Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения. Возраст целевой аудитории - от 4 лет, регион - Россия (города с населением более 100 тысяч человек).
https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, медиа - общество
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Медиа - Общество
Обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей
Mediascope: обращение Путина о спецоперации смотрели более пяти миллионов телезрителей
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина, посвященного ситуации в Донбассе и ходу спецоперации, посмотрели на всех телеканалах одновременно суммарно более 5,8 миллиона россиян, следует из данных Mediascope, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На прошлой неделе Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе
и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия
поддержит решения референдумов ЛНР
, ДНР
, Запорожской и Херсонской областей
. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
По данным исследования, трансляцию обращения вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", Пятый канал, "Мир", "Звезда", "РЕН ТВ", "Москва 24","Соловьев LIVE". Согласно показателям прямого эфира, на всех указанных каналах вместе трансляцию посмотрели более 5,8 миллиона россиян. Доля аудитории составила 60,3%, рейтинг - 6,9%.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения. Возраст целевой аудитории - от 4 лет, регион - Россия (города с населением более 100 тысяч человек).