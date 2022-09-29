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Новикомбанк предоставил банковские гарантии трем поставщикам "Иркута" - РИА Новости, 29.09.2022
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Новикомбанк предоставил банковские гарантии трем поставщикам "Иркута"
Новикомбанк предоставил банковские гарантии трем поставщикам "Иркута" - РИА Новости, 29.09.2022
Новикомбанк предоставил банковские гарантии трем поставщикам "Иркута"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года предоставил... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:10
2022-09-29T17:10
россия
новикомбанк
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года предоставил банковские гарантии трем предприятиям-поставщикам Корпорации "Иркут" на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщает пресс-служба банка.Гарантии предоставляются на льготных условиях и соответствуют главной цели комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России – поддержать реализацию ключевых проектов отечественного гражданского авиастроения – самолета МС-21 и SSJ NEWПодрядчики "Иркута" получили их в соответствии с соглашением, подписанным между Корпорацией и Новикомбанком на форуме "Армия - 2022"."Финансовая поддержка проектов НИОКР – в числе важнейших вопросов для развития нашей промышленности. Новикомбанк разработал собственную программу для авиастроения, однако мы призываем масштабировать нашу инициативу на все отрасли, которые сегодня решают вопросы по импортозамещению. Эффективное финансирование НИОКР – это залог успешного достижения технологического суверенитета, одной из приоритетных задач нашего государства сегодня", — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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россия, новикомбанк
Россия, Новикомбанк
17:10 29.09.2022
 

Новикомбанк предоставил банковские гарантии трем поставщикам "Иркута"

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года предоставил банковские гарантии трем предприятиям-поставщикам Корпорации "Иркут" на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщает пресс-служба банка.
Гарантии предоставляются на льготных условиях и соответствуют главной цели комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России – поддержать реализацию ключевых проектов отечественного гражданского авиастроения – самолета МС-21 и SSJ NEW
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 15:53
Новикомбанк договорился с ФРП Липецкой области о сотрудничестве
Подрядчики "Иркута" получили их в соответствии с соглашением, подписанным между Корпорацией и Новикомбанком на форуме "Армия - 2022".
"Финансовая поддержка проектов НИОКР – в числе важнейших вопросов для развития нашей промышленности. Новикомбанк разработал собственную программу для авиастроения, однако мы призываем масштабировать нашу инициативу на все отрасли, которые сегодня решают вопросы по импортозамещению. Эффективное финансирование НИОКР – это залог успешного достижения технологического суверенитета, одной из приоритетных задач нашего государства сегодня", — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
 
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