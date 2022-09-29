https://ria.ru/20220929/nevskiy-1820352494.html

Премьера фильма о реконструкции похода князя Невского пройдет 8 октября

Премьера фильма о реконструкции похода князя Невского пройдет 8 октября - РИА Новости, 29.09.2022

Премьера фильма о реконструкции похода князя Невского пройдет 8 октября

Премьера шестисерийного документального фильма "Александрова дорога" о реконструкции похода Александра Невского на Чудское озеро состоится 8 октября на... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:54

2022-09-29T15:54

2022-09-29T15:59

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Премьера шестисерийного документального фильма "Александрова дорога" о реконструкции похода Александра Невского на Чудское озеро состоится 8 октября на телеканале "Спас", сообщил председатель комиссии по миссионерству и катехизации города Москвы протоиерей Игорь Фомин на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня".В рамках празднования 780-летия победы русского воинства на Чудском озере в России с 16 июля по 20 августа 2022 года состоялась реконструкция похода 1241-1242 годов. В фильме будет показан весь сложный и интересный путь конной дружины.По его мнению, фильм дает надежду на то, что "и у нас тоже есть будущее, как бы тяжело ни было сейчас".Премьера фильма состоится 8 октября на телеканале "Спас".Пятого апреля 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Битва вошла в историю под названием "Ледовое побоище".Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства – западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.

https://ria.ru/20170418/1492440798.html

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