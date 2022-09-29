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Премьера фильма о реконструкции похода князя Невского пройдет 8 октября
Премьера фильма о реконструкции похода князя Невского пройдет 8 октября - РИА Новости, 29.09.2022
Премьера фильма о реконструкции похода князя Невского пройдет 8 октября
Премьера шестисерийного документального фильма "Александрова дорога" о реконструкции похода Александра Невского на Чудское озеро состоится 8 октября на... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:54
2022-09-29T15:54
2022-09-29T15:59
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Премьера шестисерийного документального фильма "Александрова дорога" о реконструкции похода Александра Невского на Чудское озеро состоится 8 октября на телеканале "Спас", сообщил председатель комиссии по миссионерству и катехизации города Москвы протоиерей Игорь Фомин на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня".В рамках празднования 780-летия победы русского воинства на Чудском озере в России с 16 июля по 20 августа 2022 года состоялась реконструкция похода 1241-1242 годов. В фильме будет показан весь сложный и интересный путь конной дружины.По его мнению, фильм дает надежду на то, что "и у нас тоже есть будущее, как бы тяжело ни было сейчас".Премьера фильма состоится 8 октября на телеканале "Спас".Пятого апреля 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Битва вошла в историю под названием "Ледовое побоище".Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства – западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.
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что не найдешь в учебнике, александр невский, великий новгород, москва, россия, социальный навигатор
Культура, Что не найдешь в учебнике, Александр Невский, Великий Новгород, Москва, Россия, Социальный навигатор
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
Премьера шестисерийного документального фильма "Александрова дорога" о реконструкции похода Александра Невского на Чудское озеро состоится 8 октября на телеканале "Спас", сообщил председатель комиссии по миссионерству и катехизации города Москвы протоиерей Игорь Фомин на пресс-конференции
в международном мультимедийном центре "Россия сегодня".
В рамках празднования 780-летия победы русского воинства на Чудском озере в России с 16 июля по 20 августа 2022 года состоялась реконструкция похода 1241-1242 годов. В фильме будет показан весь сложный и интересный путь конной дружины.
"Александрова дорога" – это высококультурный проект, массовый культурный проект, в котором должны участвовать многие и с которым должны соприкасаться все жители (России). Это не какая-то разбитная попса, это историческое, массовое культурное событие. Мы надеемся, что эти шесть серий, показ которых, даст Бог, начнется 8 октября, сподвигнет людей еще ближе почувствовать историю своей родины, почувствовать себя единым целым с тем, что вы увидите в этих кадрах", – рассказал протоиерей.
По его мнению, фильм дает надежду на то, что "и у нас тоже есть будущее, как бы тяжело ни было сейчас".
Премьера фильма состоится 8 октября на телеканале "Спас".
Пятого апреля 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими (немецкими) рыцарями, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Сражение закончилось полным разгромом захватчиков. Битва вошла в историю под названием "Ледовое побоище".
Исход битвы имел громадное значение для будущего русского государства – западные границы Руси удалось обезопасить, Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии.