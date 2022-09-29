https://ria.ru/20220929/nablyudateli-1820228457.html

Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов

Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов - РИА Новости, 29.09.2022

Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов

Международные наблюдатели назвали проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:19

2022-09-29T07:19

2022-09-29T07:19

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россия

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луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели назвали проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявили РИА Новости иностранные наблюдатели."Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории - это двойные стандарты", - добавила политический деятель Мирей Муэль.При этом Сонья ван ден Энде, следившая за ходом голосования и подсчетом голосов на референдумах, подчёркивает, что, поговорив со многими людьми, услышала, что "все они выступают за то, чтобы быть частью России из-за страданий на протяжении более 8 лет".С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.

https://ria.ru/20220929/priznanie-1820227881.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях