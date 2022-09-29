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Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов - РИА Новости, 29.09.2022
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Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов
Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов - РИА Новости, 29.09.2022
Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов
Международные наблюдатели назвали проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:19
2022-09-29T07:19
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели назвали проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявили РИА Новости иностранные наблюдатели."Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории - это двойные стандарты", - добавила политический деятель Мирей Муэль.При этом Сонья ван ден Энде, следившая за ходом голосования и подсчетом голосов на референдумах, подчёркивает, что, поговорив со многими людьми, услышала, что "все они выступают за то, чтобы быть частью России из-за страданий на протяжении более 8 лет".С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
07:19 29.09.2022
 
Наблюдатели уличили Запад в двойных стандартах при оценке референдумов

Наблюдатель Муэль назвала оценки Западом референдумов проявлением двойных стандартов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе
Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости
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Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели назвали проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявили РИА Новости иностранные наблюдатели.
"Почему они (западные страны) не признают тот факт, что жители Донбасса голосуют за или против? Они ничего не признают, что исходит из России, они только говорят, что это ложь. Это двойные стандарты Европейского Союза",- заявила агентству нидерландская журналистка Сонья ван ден Энде.
"Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории - это двойные стандарты", - добавила политический деятель Мирей Муэль.
При этом Сонья ван ден Энде, следившая за ходом голосования и подсчетом голосов на референдумах, подчёркивает, что, поговорив со многими людьми, услышала, что "все они выступают за то, чтобы быть частью России из-за страданий на протяжении более 8 лет".
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
Луганск - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 07:07
В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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