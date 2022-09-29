В Рязанской области рассказали о подготовке мобилизованных
В Рязанской области подготовку мобилизованных ведут имеющие боевой опыт инструкторы
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Подготовку жителей Рязанской области, призванных в рамках частичной мобилизации, в учебном центре ведут преподаватели училища ВДВ и инструкторы минобороны, имеющие боевой опыт, сообщил губернатор Павел Малков.
"Учебный центр в Сельцах посетил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров. Вместе с ним пообщались с мобилизованными рязанцами, посмотрели, как проходит тактическая, огневая и инженерная подготовка. С нашими ребятами работают преподаватели десантного училища и инструкторы Минобороны, имеющие реальный боевой опыт. Все обучение расписано и четко организовано. Без обучения к месту несения службы никого не отправят", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вместе с Евкуровым они посмотрели условия размещения личного состава и питание – "всё на достойном уровне". В учебный центр, по словам губернатора, подвозят одежду, экипировку и все необходимое для подготовки, используется современное вооружение. "Самое главное, что сегодня увидели – боевой дух и решительность рязанцев, которым предстоит защищать нашу страну", - подчеркнул Малков.
Как ранее сообщал губернатор, он уже посещал учебный центр. После общения с мобилизованными рязанцами Малков поручил разработать дополнительные меры поддержки их семей. В частности, глава региона информировал о закреплении за ними сотрудников местных администраций, создании регионального совета по вопросам мобилизованных и их семей. Сообщалось также, что дети призванных граждан в первую очередь будут зачислятся в детские сады, родители и жены получат карты "Забота", дающие скидки при приобретении продуктов и товаров, бойцам после возвращения предоставят бесплатную путевку в санаторий на 21 день.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.