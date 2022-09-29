https://ria.ru/20220929/mobilizovannye-1820326077.html

Военком Якутии отверг утверждения об участии мобилизованных в боях

Военком Якутии отверг утверждения об участии мобилизованных в боях - РИА Новости, 29.09.2022

Военком Якутии отверг утверждения об участии мобилизованных в боях

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях, подчеркнув,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:40

2022-09-29T14:40

2022-09-29T14:57

специальная военная операция на украине

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях, подчеркнув, что все они проходят подготовку в Восточном военном округе."То, что наши земляки уже принимают участие в боевых действиях, это фейки. Пока все военнослужащие… в воинских частях нашего военного Восточного округа. В скором времени после подготовки… они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации… Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва", - сказал Авдонин на брифинге оперативного штаба.Он добавил, что в данное время якутяне, призванные в рамках частичной мобилизации, планово проходят экипировку, одиночную подготовку, вооружение и "прочие мероприятия".Также в оперштабе республики заявили о начале работы Telegram-бота для ответов на вопросы о частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820233064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество