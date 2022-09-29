https://ria.ru/20220929/mobilizovannye-1820326077.html
Военком Якутии отверг утверждения об участии мобилизованных в боях
Военком Якутии отверг утверждения об участии мобилизованных в боях - РИА Новости, 29.09.2022
Военком Якутии отверг утверждения об участии мобилизованных в боях
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях, подчеркнув,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:40
2022-09-29T14:40
2022-09-29T14:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях, подчеркнув, что все они проходят подготовку в Восточном военном округе."То, что наши земляки уже принимают участие в боевых действиях, это фейки. Пока все военнослужащие… в воинских частях нашего военного Восточного округа. В скором времени после подготовки… они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации… Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва", - сказал Авдонин на брифинге оперативного штаба.Он добавил, что в данное время якутяне, призванные в рамках частичной мобилизации, планово проходят экипировку, одиночную подготовку, вооружение и "прочие мероприятия".Также в оперштабе республики заявили о начале работы Telegram-бота для ответов на вопросы о частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820233064.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_2ca0490a2ecda032c32e6bbe744a9f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
14:40 29.09.2022 (обновлено: 14:57 29.09.2022)
Военком Якутии отверг утверждения об участии мобилизованных в боях
Военком Якутии Авдонин отверг утверждения о том, что мобилизованные уже участвуют в боях
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях, подчеркнув, что все они проходят подготовку в Восточном военном округе.
"То, что наши земляки уже принимают участие в боевых действиях, это фейки. Пока все военнослужащие… в воинских частях нашего военного Восточного округа. В скором времени после подготовки… они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации… Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва", - сказал Авдонин на брифинге оперативного штаба.
Он добавил, что в данное время якутяне, призванные в рамках частичной мобилизации, планово проходят экипировку, одиночную подготовку, вооружение и "прочие мероприятия".
Также в оперштабе республики заявили о начале работы Telegram-бота для ответов на вопросы о частичной мобилизации.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.