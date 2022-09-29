https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820450925.html
Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин
Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:34
2022-09-29T20:34
2022-09-29T20:34
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818385637_0:0:1361:766_1920x0_80_0_0_16e0d974eb07f0cb3bf376ae09ecc701.png
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии."Все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация", - сказал Путин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448062.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818385637_118:0:1238:840_1920x0_80_0_0_75cc7638559f2e38c850d98616d98711.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин
Путин: все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и ее критерии