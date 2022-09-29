https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820450925.html

Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин

Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022

Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:34

2022-09-29T20:34

2022-09-29T20:34

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии."Все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация", - сказал Путин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448062.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии