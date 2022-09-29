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Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
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Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин
Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:34
2022-09-29T20:34
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии."Все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация", - сказал Путин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
20:34 29.09.2022
 
Все поручения по частичной мобилизации даны, заявил Путин

Путин: все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и ее критерии

© Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии.
"Все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация", - сказал Путин.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 20:15
Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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