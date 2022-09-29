https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820450450.html
Путин напомнил, что в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры
Путин напомнил, что в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры - РИА Новости, 29.09.2022
Путин напомнил, что в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры
Президент России Владимир Путин заявил, что в призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, им надо оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:28
2022-09-29T20:28
2022-09-29T20:45
частичная мобилизация в россии
совет безопасности рф
владимир путин
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, им надо оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации."По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней", - сказал он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820447866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация в россии, совет безопасности рф, владимир путин, безопасность, россия, украина, сергей шойгу
Частичная мобилизация в России, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу
20:28 29.09.2022 (обновлено: 20:45 29.09.2022)
Путин напомнил, что в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры
Путин: в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры, им надо оперативно реагировать