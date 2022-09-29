https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820450450.html

Путин напомнил, что в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры

Путин напомнил, что в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры - РИА Новости, 29.09.2022

Путин напомнил, что в призывных комиссиях по мобилизации есть прокуроры

Президент России Владимир Путин заявил, что в призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, им надо оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:28

2022-09-29T20:28

2022-09-29T20:45

частичная мобилизация в россии

совет безопасности рф

владимир путин

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, им надо оперативно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации."По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней", - сказал он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820447866.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

частичная мобилизация в россии, совет безопасности рф, владимир путин, безопасность, россия, украина, сергей шойгу