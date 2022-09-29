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Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:20
2022-09-29T20:30
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
безопасность
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки."Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить - вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - сказал Путин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
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владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия, безопасность, украина, сергей шойгу
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия, Безопасность, Украина, Сергей Шойгу
20:20 29.09.2022 (обновлено: 20:30 29.09.2022)
 
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации

Путин: надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.
"Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить - вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - сказал Путин.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 20:15
Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
 
Владимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииРоссияБезопасностьУкраинаСергей Шойгу
 
 
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