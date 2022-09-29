https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820449398.html

Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации

Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022

Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:20

2022-09-29T20:20

2022-09-29T20:30

владимир путин

частичная мобилизация в россии

россия

безопасность

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки."Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить - вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - сказал Путин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448062.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия, безопасность, украина, сергей шойгу