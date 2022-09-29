https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820449398.html
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:20
2022-09-29T20:20
2022-09-29T20:30
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
безопасность
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки."Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить - вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - сказал Путин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия, безопасность, украина, сергей шойгу
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия, Безопасность, Украина, Сергей Шойгу
20:20 29.09.2022 (обновлено: 20:30 29.09.2022)
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации
Путин: надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации