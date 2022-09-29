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Путин попросил генпрокурора Краснова доложить о частичной мобилизации
Путин попросил генпрокурора Краснова доложить о частичной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
Путин попросил генпрокурора Краснова доложить о частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:17
2022-09-29T20:17
2022-09-29T20:49
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации."По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал", - сказал он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
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частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, игорь краснов, сергей шойгу, украина
Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Сергей Шойгу, Украина
20:17 29.09.2022 (обновлено: 20:49 29.09.2022)
Путин попросил генпрокурора Краснова доложить о частичной мобилизации
Путин попросил генпрокурора России Краснова доложить о ситуации с частичной мобилизацией