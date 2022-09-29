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Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт - РИА Новости, 29.09.2022
Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
Призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку, и это... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:15
2022-09-29T20:37
владимир путин
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку, и это требование должно выполняться неукоснительно, заявил президент РФ Владимир Путин."Повторю - призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку, сказал президент."Обращаю внимание - такое слаживание, обучение людей - требование, которое должно выполняться неукоснительно", - добавил он.Указом Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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владимир путин, частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, украина, сергей шойгу, совет безопасности рф
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Совет Безопасности РФ
20:15 29.09.2022 (обновлено: 20:37 29.09.2022)
 
Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт

Путин: призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это надо выполнять неукоснительно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку, и это требование должно выполняться неукоснительно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Повторю - призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
20:20
Путин потребовал разобрать каждый случай неправомерной мобилизации
При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку, сказал президент.
"Обращаю внимание - такое слаживание, обучение людей - требование, которое должно выполняться неукоснительно", - добавил он.
Указом Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Владимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьРоссияУкраинаСергей ШойгуСовет Безопасности РФ
 
 
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