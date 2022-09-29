https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448062.html

Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт

Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт - РИА Новости, 29.09.2022

Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт

Призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку, и это... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:15

2022-09-29T20:15

2022-09-29T20:37

владимир путин

частичная мобилизация в россии

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку, и это требование должно выполняться неукоснительно, заявил президент РФ Владимир Путин."Повторю - призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку, сказал президент."Обращаю внимание - такое слаживание, обучение людей - требование, которое должно выполняться неукоснительно", - добавил он.Указом Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820449398.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, украина, сергей шойгу, совет безопасности рф