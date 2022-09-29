https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820403069.html

Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска

Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 29.09.2022

Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска

Работа с оружием и действие в составе подразделений, применение специальных средств связи и разведки — на российских полигонах идут занятия с мобилизованными... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:43

2022-09-29T18:43

2022-09-29T18:43

фото

россия

частичная мобилизация в россии

армия

безопасность

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Работа с оружием и действие в составе подразделений, применение специальных средств связи и разведки — на российских полигонах идут занятия с мобилизованными. Боевая подготовка — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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