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Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 29.09.2022
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Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 29.09.2022
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Работа с оружием и действие в составе подразделений, применение специальных средств связи и разведки — на российских полигонах идут занятия с мобилизованными... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:43
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фото
россия
частичная мобилизация в россии
армия
безопасность
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Работа с оружием и действие в составе подразделений, применение специальных средств связи и разведки — на российских полигонах идут занятия с мобилизованными. Боевая подготовка — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, частичная мобилизация в россии, армия, безопасность
Фото, Россия, Частичная мобилизация в России, Армия, Безопасность
18:43 29.09.2022
 

Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска

Читать ria.ru в
Работа с оружием и действие в составе подразделений, применение специальных средств связи и разведки — на российских полигонах идут занятия с мобилизованными. Боевая подготовка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Призванные из запаса в ходе частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию.

Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области
1 из 12

Призванные из запаса в ходе частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Подготовку мобилизованные проходят в составе взводов, рот и батарей.

Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области
2 из 12

Подготовку мобилизованные проходят в составе взводов, рот и батарей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Занятиями руководят опытные инструкторы.

Мобилизованные граждане в казарме, расположенной на территории учебного центра Центрального военного округа в Свердловской области
3 из 12

Занятиями руководят опытные инструкторы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Мобилизованные осваивают боевую технику и вооружение.

Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
4 из 12

Мобилизованные осваивают боевую технику и вооружение.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЗанятия по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области.
Занятия по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
5 из 12
Занятия по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Все призванные на службу выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия...

Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
6 из 12

Все призванные на службу выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия...

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

...и учатся вести огонь в различных режимах стрельбы.

Мобилизованный гражданин во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
7 из 12

...и учатся вести огонь в различных режимах стрельбы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Кроме того, проводится комплекс занятий по технической и тактической подготовке.

Мобилизованный гражданин во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
8 из 12

Кроме того, проводится комплекс занятий по технической и тактической подготовке.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Призванные из запаса восстанавливают навыки эксплуатации и обслуживания вооружения и специальной техники.

Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
9 из 12

Призванные из запаса восстанавливают навыки эксплуатации и обслуживания вооружения и специальной техники.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

После прохождения боевого слаживания военнослужащие отправятся в зону специальной военной операции.

Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
10 из 12

После прохождения боевого слаживания военнослужащие отправятся в зону специальной военной операции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Там они будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий.

Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
11 из 12

Там они будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Мобилизованные на занятиях по боевой подготовке.

Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
12 из 12

Мобилизованные на занятиях по боевой подготовке.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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