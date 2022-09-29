Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Призванные из запаса в ходе частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию.
Призванные из запаса в ходе частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию.
Подготовку мобилизованные проходят в составе взводов, рот и батарей.
Подготовку мобилизованные проходят в составе взводов, рот и батарей.
Занятиями руководят опытные инструкторы.
Мобилизованные осваивают боевую технику и вооружение.
Мобилизованные осваивают боевую технику и вооружение.
Все призванные на службу выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия...
Все призванные на службу выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия...
...и учатся вести огонь в различных режимах стрельбы.
...и учатся вести огонь в различных режимах стрельбы.
Кроме того, проводится комплекс занятий по технической и тактической подготовке.
Кроме того, проводится комплекс занятий по технической и тактической подготовке.
Призванные из запаса восстанавливают навыки эксплуатации и обслуживания вооружения и специальной техники.
Призванные из запаса восстанавливают навыки эксплуатации и обслуживания вооружения и специальной техники.
После прохождения боевого слаживания военнослужащие отправятся в зону специальной военной операции.
После прохождения боевого слаживания военнослужащие отправятся в зону специальной военной операции.
Там они будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий.
Там они будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий.
Мобилизованные на занятиях по боевой подготовке.
Мобилизованные на занятиях по боевой подготовке.