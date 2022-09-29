https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820333692.html

Татарстан обеспечит мобилизованных спальными мешками

Татарстан обеспечит мобилизованных спальными мешками - РИА Новости, 29.09.2022

Татарстан обеспечит мобилизованных спальными мешками

Правительство Татарстана обеспечит жителей республики, призванных в ходе частичной мобилизации, спальными мешками, ковриками и аптечками, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:08

2022-09-29T15:08

2022-09-29T15:23

рустам минниханов

владимир путин

сергей шойгу

украина

казань

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820282521_0:94:3115:1847_1920x0_80_0_0_2fd3ac0c79dc3a1ba487bac850c7727d.jpg

КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Правительство Татарстана обеспечит жителей республики, призванных в ходе частичной мобилизации, спальными мешками, ковриками и аптечками, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова."Рустам Минниханов дал поручение правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками", - говорится в сообщении по итогам заседания мобилизационной комиссии.Минниханов, возглавляющий призывную комиссию Татарстана, посетил два из трех созданных в Казани пунктов сбора – в международном выставочном центре "Казань Экспо" и палаточный лагерь Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. На пунктах сбора обеспечено трехразовое горячее питание, обустроены медицинские пункты, пункты юридической помощи, организована выездная торговля.По информации властей республики, заезд мобилизованных на пункты сбора будет проводиться до 1 октября, затем начнется подготовка на полигоне.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820233064.html

https://ria.ru/20220923/khakasiya-1818830135.html

украина

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рустам минниханов, владимир путин, сергей шойгу, украина, казань, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность