15:08 29.09.2022 (обновлено: 15:23 29.09.2022)
Татарстан обеспечит мобилизованных спальными мешками
Правительство Татарстана обеспечит мобилизованных спальными мешками, ковриками и аптечками
Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Правительство Татарстана обеспечит жителей республики, призванных в ходе частичной мобилизации, спальными мешками, ковриками и аптечками, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Рустам Минниханов дал поручение правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками", - говорится в сообщении по итогам заседания мобилизационной комиссии.
Минниханов, возглавляющий призывную комиссию Татарстана, посетил два из трех созданных в Казани пунктов сбора – в международном выставочном центре "Казань Экспо" и палаточный лагерь Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. На пунктах сбора обеспечено трехразовое горячее питание, обустроены медицинские пункты, пункты юридической помощи, организована выездная торговля.
По информации властей республики, заезд мобилизованных на пункты сбора будет проводиться до 1 октября, затем начнется подготовка на полигоне.
В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
23 сентября, 05:14Мобилизуемых в Хакасии обеспечат дополнительными наборами