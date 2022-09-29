https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820328928.html
Семьи мобилизованных с детьми моложе 18 лет получат льготы и гарантии
Семьи мобилизованных с детьми моложе 18 лет получат льготы и гарантии - РИА Новости, 29.09.2022
Семьи мобилизованных с детьми моложе 18 лет получат льготы и гарантии
Семьям мобилизованных россиян с детьми младше 18 лет положены различные льготы, в том числе остающийся "дома" родитель имеет преимущественной право сохранить... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:54
2022-09-29T14:54
2022-09-29T14:54
специальная военная операция на украине
россия
общество
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Семьям мобилизованных россиян с детьми младше 18 лет положены различные льготы, в том числе остающийся "дома" родитель имеет преимущественной право сохранить должность при сокращении штата, а также не может привлекаться без собственного согласия к сверхурочной работе, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф". В ближайшее время соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут рассмотрены Советом Федерации."Если в семье воспитываются дети до 14 лет, второго родителя без его согласия не могут привлекать к ночной, сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни или отправлять в командировку. Родители детей до 18 лет получают преимущественное право сохранить должность, если работодатель планирует сокращение", - говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Семьи мобилизованных с детьми моложе 18 лет получат льготы и гарантии
"Объясняем.рф": семьи мобилизованных с детьми моложе 18 лет получат льготы и гарантии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Семьям мобилизованных россиян с детьми младше 18 лет положены различные льготы, в том числе остающийся "дома" родитель имеет преимущественной право сохранить должность при сокращении штата, а также не может привлекаться без собственного согласия к сверхурочной работе, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф". В ближайшее время соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут рассмотрены Советом Федерации.
"Если в семье воспитываются дети до 14 лет, второго родителя без его согласия не могут привлекать к ночной, сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни или отправлять в командировку. Родители детей до 18 лет получают преимущественное право сохранить должность, если работодатель планирует сокращение", - говорится в публикации.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.