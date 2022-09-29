13:52 29.09.2022 (обновлено: 15:17 29.09.2022)
Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы
Призванные по частичной мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
Частичная мобилизация в России. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам в дальнейшем полагаются статус ветерана боевых действий и льготы, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Она уточнила, что соответствующие изменения внесли в закон о ветеранах.
"В последующем мобилизованные граждане смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответственно статусу положен и значительный пакет социальных гарантий", — подчеркнула Баталина.
По словам замминистра, среди мер поддержки — ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в том числе льготное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места рекреации и обратно. Кроме того, предусмотрены повышенная пенсия, льготы по оплате жилого помещения и взносам на капитальный ремонт, а также другие гарантии.
Если на момент мобилизации человек уже имеет статус ветерана боевых действий, он продолжит получать весь пакет мер поддержки и во время прохождения службы, добавила Баталина.
Накануне Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации. Это право распространяется на военнослужащих Минобороны, а также на росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в специальной военной операции. Они будут вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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