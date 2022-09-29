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Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820311619.html
Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы
Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы - РИА Новости, 29.09.2022
Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы
Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам в дальнейшем полагаются статус ветерана боевых действий и льготы, заявила первый замминистра труда и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:52
2022-09-29T15:17
специальная военная операция на украине
общество
ольга баталина
частичная мобилизация в россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
вооруженные силы рф
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам в дальнейшем полагаются статус ветерана боевых действий и льготы, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.Она уточнила, что соответствующие изменения внесли в закон о ветеранах.По словам замминистра, среди мер поддержки — ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в том числе льготное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места рекреации и обратно. Кроме того, предусмотрены повышенная пенсия, льготы по оплате жилого помещения и взносам на капитальный ремонт, а также другие гарантии.Если на момент мобилизации человек уже имеет статус ветерана боевых действий, он продолжит получать весь пакет мер поддержки и во время прохождения службы, добавила Баталина.Накануне Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации. Это право распространяется на военнослужащих Минобороны, а также на росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в специальной военной операции. Они будут вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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общество, ольга баталина, частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), вооруженные силы рф, россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ольга Баталина, Частичная мобилизация в России, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Вооруженные силы РФ, Россия, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Путин, Сергей Шойгу
13:52 29.09.2022 (обновлено: 15:17 29.09.2022)
 
Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы

Призванные по частичной мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам в дальнейшем полагаются статус ветерана боевых действий и льготы, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Она уточнила, что соответствующие изменения внесли в закон о ветеранах.

"В последующем мобилизованные граждане смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответственно статусу положен и значительный пакет социальных гарантий", — подчеркнула Баталина.

По словам замминистра, среди мер поддержки — ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в том числе льготное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места рекреации и обратно. Кроме того, предусмотрены повышенная пенсия, льготы по оплате жилого помещения и взносам на капитальный ремонт, а также другие гарантии.
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Если на момент мобилизации человек уже имеет статус ветерана боевых действий, он продолжит получать весь пакет мер поддержки и во время прохождения службы, добавила Баталина.
Накануне Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации. Это право распространяется на военнослужащих Минобороны, а также на росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в специальной военной операции. Они будут вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОльга БаталинаЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Вооруженные силы РФРоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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