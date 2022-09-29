https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820311619.html

Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы

Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы - РИА Новости, 29.09.2022

Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы

Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам в дальнейшем полагаются статус ветерана боевых действий и льготы, заявила первый замминистра труда и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:52

2022-09-29T13:52

2022-09-29T15:17

специальная военная операция на украине

общество

ольга баталина

частичная мобилизация в россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

вооруженные силы рф

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Призванным в рамках частичной мобилизации россиянам в дальнейшем полагаются статус ветерана боевых действий и льготы, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.Она уточнила, что соответствующие изменения внесли в закон о ветеранах.По словам замминистра, среди мер поддержки — ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в том числе льготное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места рекреации и обратно. Кроме того, предусмотрены повышенная пенсия, льготы по оплате жилого помещения и взносам на капитальный ремонт, а также другие гарантии.Если на момент мобилизации человек уже имеет статус ветерана боевых действий, он продолжит получать весь пакет мер поддержки и во время прохождения службы, добавила Баталина.Накануне Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации. Это право распространяется на военнослужащих Минобороны, а также на росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в специальной военной операции. Они будут вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220928/brak-1819963199.html

https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ольга баталина, частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), вооруженные силы рф, россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, сергей шойгу