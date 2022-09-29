https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820301356.html
В Кремле прокомментировали высказывания об ограничениях на выезд за границу
В Кремле прокомментировали высказывания об ограничениях на выезд за границу - РИА Новости, 29.09.2022
В Кремле прокомментировали высказывания об ограничениях на выезд за границу
Обилие информации и большое количество вопросов о частичной мобилизации, в том числе о возможности выезда из РФ, приводит к разночтениям в сообщениях, ошибки... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:18
2022-09-29T13:18
2022-09-29T13:18
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
россия
госдума рф
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обилие информации и большое количество вопросов о частичной мобилизации, в том числе о возможности выезда из РФ, приводит к разночтениям в сообщениях, ошибки случаются, главное - вовремя их исправлять, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Затем Володин опубликовал новый пост с разъяснениями Минобороны о том, что в условиях частичной мобилизации данная норма закона не применяется."Здесь обилие информации, скажем так, достаточно нестандартная ситуация. Огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой, конечно, не облегчает ситуацию в плане разъяснений. Поэтому бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись. И насколько мне известно, и Володин тоже оперативно поправился", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле могут оценить высказывания спикера Госдумы.На вопрос, на какую информацию ориентироваться гражданам, представитель Кремля ответил, что существуют официальные ведомства, которые занимаются вопросами мобилизации, и это в первую очередь министерство обороны. Также существуют специальные информационные ресурсы правительства, напомнил Песков. На уточняющий вопрос, может ли спикер Госдумы являться надежным источником информации о частичной мобилизации, Песков ответил "безусловно"."Давайте в министерство обороны. У нас существуют налаженные каналы, по которым можно свои вопросы задать. Давайте мы не будем делать каких-то других ошибок", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли выезжать за границу граждане, теоретически подлежащие мобилизации, но не получившие повестку.
https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820280935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, россия, госдума рф, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России, Общество
В Кремле прокомментировали высказывания об ограничениях на выезд за границу
Песков: обилие вопросов о частичной мобилизации приводит к разночтениям в сообщениях
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обилие информации и большое количество вопросов о частичной мобилизации, в том числе о возможности выезда из РФ, приводит к разночтениям в сообщениях, ошибки случаются, главное - вовремя их исправлять, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
в своем Telegram-канале написал, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Затем Володин опубликовал новый пост с разъяснениями Минобороны о том, что в условиях частичной мобилизации данная норма закона не применяется.
"Здесь обилие информации, скажем так, достаточно нестандартная ситуация. Огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой, конечно, не облегчает ситуацию в плане разъяснений. Поэтому бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись. И насколько мне известно, и Володин тоже оперативно поправился", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле могут оценить высказывания спикера Госдумы.
На вопрос, на какую информацию ориентироваться гражданам, представитель Кремля ответил, что существуют официальные ведомства, которые занимаются вопросами мобилизации, и это в первую очередь министерство обороны. Также существуют специальные информационные ресурсы правительства, напомнил Песков. На уточняющий вопрос, может ли спикер Госдумы являться надежным источником информации о частичной мобилизации, Песков ответил "безусловно".
"Давайте в министерство обороны. У нас существуют налаженные каналы, по которым можно свои вопросы задать. Давайте мы не будем делать каких-то других ошибок", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли выезжать за границу граждане, теоретически подлежащие мобилизации, но не получившие повестку.