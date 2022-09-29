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В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей - РИА Новости, 29.09.2022
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В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей
В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей - РИА Новости, 29.09.2022
В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей
Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области благодаря активистам Общероссийского народного фронта вернутся домой, 10 из них уже в четверг... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:56
2022-09-29T12:33
общество
тюменская область
тюмень
общероссийский народный фронт
частичная мобилизация в россии
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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области благодаря активистам Общероссийского народного фронта вернутся домой, 10 из них уже в четверг покинут военный полигон, сообщает информационный центр регионального правительства.Центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных в Тюмени развернут в штабе Общероссийского народного фронта."Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью. Представители Народного фронта сегодня, 29 сентября, встретят и доставят домой более 10 тюменцев, которых призвали и отправили на учения ошибочно", - говорится в сообщении.Отмечается, что общественники приняли уже 700 обращений от жителей региона, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820072447.html
https://ria.ru/20220928/ryazan-1820141643.html
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общество, тюменская область, тюмень, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии
Общество, Тюменская область, Тюмень, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России
11:56 29.09.2022 (обновлено: 12:33 29.09.2022)
 
В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей

Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области вернутся благодаря ОНФ

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области благодаря активистам Общероссийского народного фронта вернутся домой, 10 из них уже в четверг покинут военный полигон, сообщает информационный центр регионального правительства.
Центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных в Тюмени развернут в штабе Общероссийского народного фронта.
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"Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью. Представители Народного фронта сегодня, 29 сентября, встретят и доставят домой более 10 тюменцев, которых призвали и отправили на учения ошибочно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общественники приняли уже 700 обращений от жителей региона, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом.
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ОбществоТюменская областьТюменьОбщероссийский народный фронтЧастичная мобилизация в России
 
 
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