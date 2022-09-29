11:56 29.09.2022 (обновлено: 12:33 29.09.2022)
В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей
Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области вернутся благодаря ОНФ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области благодаря активистам Общероссийского народного фронта вернутся домой, 10 из них уже в четверг покинут военный полигон, сообщает информационный центр регионального правительства.
Центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных в Тюмени развернут в штабе Общероссийского народного фронта.
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"Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью. Представители Народного фронта сегодня, 29 сентября, встретят и доставят домой более 10 тюменцев, которых призвали и отправили на учения ошибочно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общественники приняли уже 700 обращений от жителей региона, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом.
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