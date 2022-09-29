https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820272701.html

В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей

В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей - РИА Новости, 29.09.2022

В Тюменскую область вернутся 14 ошибочно мобилизованных жителей

Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области благодаря активистам Общероссийского народного фронта вернутся домой, 10 из них уже в четверг... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:56

2022-09-29T11:56

2022-09-29T12:33

общество

тюменская область

тюмень

общероссийский народный фронт

частичная мобилизация в россии

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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Четырнадцать ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области благодаря активистам Общероссийского народного фронта вернутся домой, 10 из них уже в четверг покинут военный полигон, сообщает информационный центр регионального правительства.Центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных в Тюмени развернут в штабе Общероссийского народного фронта."Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью. Представители Народного фронта сегодня, 29 сентября, встретят и доставят домой более 10 тюменцев, которых призвали и отправили на учения ошибочно", - говорится в сообщении.Отмечается, что общественники приняли уже 700 обращений от жителей региона, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820072447.html

https://ria.ru/20220928/ryazan-1820141643.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тюменская область, тюмень, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии