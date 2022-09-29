https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820268676.html
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией - РИА Новости, 29.09.2022
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией
Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией в России, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:42
2022-09-29T11:42
2022-09-29T11:42
ольга баталина
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией в России, сообщается в официальном Telegram-канале правительства."Сегодня, 29 сентября, начинается серия брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией. О защите трудовых прав мобилизованных граждан расскажет первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга баталина, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Ольга Баталина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией
Правительство проведет серию брифингов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией