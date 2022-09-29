https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820268676.html

Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией

Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией - РИА Новости, 29.09.2022

Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией

Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией в России, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

ольга баталина

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией в России, сообщается в официальном Telegram-канале правительства."Сегодня, 29 сентября, начинается серия брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией. О защите трудовых прав мобилизованных граждан расскажет первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ольга баталина, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество