Рейтинг@Mail.ru
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820268676.html
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией - РИА Новости, 29.09.2022
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией
Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией в России, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:42
2022-09-29T11:42
ольга баталина
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819825832_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f3e5b98114777a90f0fd0f53903751.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией в России, сообщается в официальном Telegram-канале правительства."Сегодня, 29 сентября, начинается серия брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией. О защите трудовых прав мобилизованных граждан расскажет первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819825832_205:165:2715:2048_1920x0_80_0_0_a70f9272fddc7b529786d2c76393e150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга баталина, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Ольга Баталина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
11:42 29.09.2022
 
Правительство проведет брифинги по частичной мобилизацией

Правительство проведет серию брифингов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией в России, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
"Сегодня, 29 сентября, начинается серия брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией. О защите трудовых прав мобилизованных граждан расскажет первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина", - говорится в сообщении.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
06:16
В Бурятии на горячую линию поступило десять тысяч звонков по мобилизации
 
Ольга БаталинаВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала