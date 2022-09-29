11:02 29.09.2022 (обновлено: 11:26 29.09.2022)
Саратовская область открыла горячую линию для родственников мобилизованных
Саратовский губернатор Бусаргин сообщил об открытии горячей линии для семей мобилизованных
Сотрудники справочной службы. Архивное фото
САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Правительство Саратовской области открыло горячую линию для родственников жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Начала работу горячая линия для родных и близких мобилизованных граждан. Если вам необходима помощь или у вас есть какие-либо вопросы, звоните по номеру (8452) 21-00-21. Режим работы - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (8.00-17.00 мск)", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин говорил, что к 25 сентября в регионе отменены два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации. Он подчеркнул, что последует незамедлительная реакция на все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, "перегибы или ошибки на местах недопустимы". Позднее мининформпечати области сообщило, что регион активно выполняет задание по частичной мобилизации, отправка в войска мобилизованных идет организованно. Зампред областной думы Татьяна Ерохина ("Единая Россия") отметила, что во вторник в регионе отменили еще три ошибочных решения о призыве.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.