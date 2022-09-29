https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820250467.html
Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах
Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах - РИА Новости, 29.09.2022
Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах
Мобилизированные медики и врачи-добровольцы будут проходить подготовку в специализированных центрах, сообщается на запущенном правительством РФ портале... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:30
2022-09-29T10:30
2022-09-29T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мобилизированные медики и врачи-добровольцы будут проходить подготовку в специализированных центрах, сообщается на запущенном правительством РФ портале Объясняем.рф."Мобилизованные средние медицинские работники, а также медики-добровольцы будут проходить подготовку в специализированных центрах при специализированных учебных заведениях", - говорится в ответе на вопрос об организации центров подготовки медсестёр для женщин, которые хотят поступить на службу.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах
"Объясняем.рф": мобилизованных медиков и врачей-добровольцев будут готовить в спеццентрах