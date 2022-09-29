https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820250467.html

Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах

Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах - РИА Новости, 29.09.2022

Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах

Мобилизированные медики и врачи-добровольцы будут проходить подготовку в специализированных центрах, сообщается на запущенном правительством РФ портале... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:30

2022-09-29T10:30

2022-09-29T10:30

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819479455_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_24b14ed3bb4055d4c82129d7b89b991c.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мобилизированные медики и врачи-добровольцы будут проходить подготовку в специализированных центрах, сообщается на запущенном правительством РФ портале Объясняем.рф."Мобилизованные средние медицинские работники, а также медики-добровольцы будут проходить подготовку в специализированных центрах при специализированных учебных заведениях", - говорится в ответе на вопрос об организации центров подготовки медсестёр для женщин, которые хотят поступить на службу.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф