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Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию - РИА Новости, 29.09.2022
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию
Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:28
2022-09-29T10:28
2022-09-29T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную мобилизацию, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф."Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию
Россияне, служившие в армиях других стран и состоящие в запасе, подлежат призыву