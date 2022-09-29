https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820249975.html

Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию

Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию - РИА Новости, 29.09.2022

Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию

Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:28

2022-09-29T10:28

2022-09-29T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную мобилизацию, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф."Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии