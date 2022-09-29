Рейтинг@Mail.ru
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820249975.html
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию - РИА Новости, 29.09.2022
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию
Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:28
2022-09-29T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную мобилизацию, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф."Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6f6ba03be3238fd1eb6a849e698de42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
10:28 29.09.2022
 
Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию

Россияне, служившие в армиях других стран и состоящие в запасе, подлежат призыву

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет в комиссариате Краснодара
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет в комиссариате Краснодара - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет в комиссариате Краснодара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную мобилизацию, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф.
"Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.
В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала