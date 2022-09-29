https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820245697.html
Мобилизованных приведут к присяге, если они раньше не служили
Мобилизованных приведут к присяге, если они раньше не служили - РИА Новости, 29.09.2022
Мобилизованных приведут к присяге, если они раньше не служили
Россияне, подлежащие частичной мобилизации, будут принимать присягу только в случае, если не принимали ее раньше - во время военной службы или обучения в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:56
2022-09-29T09:56
2022-09-29T09:56
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне, подлежащие частичной мобилизации, будут принимать присягу только в случае, если не принимали ее раньше - во время военной службы или обучения в военных учебных заведениях, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Присяга стране принимается один раз. Если мобилизуемый ранее служил и принимал присягу, вновь это делать не требуется. Если мобилизованный не служил, он будет приведен к присяге", - говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
Мобилизованных приведут к присяге, если они раньше не служили
"Объясняем.рф": мобилизованных приведут к присяге, если они раньше не служили