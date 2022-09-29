https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820238284.html
Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой
Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой - РИА Новости, 29.09.2022
Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой
Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:10
2022-09-29T09:10
2022-09-29T09:10
частичная мобилизация в россии
магадан
сергей носов
магаданская область
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МАГАДАН, 29 сен - РИА Новости. Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Это первые семнадцать человек. Они все летели за свой счет в Магадан, потому что не стали дожидаться, когда их отправят от части. Часть из них преклонного возраста, многие с различными заболеваниями", - пояснил собеседник агентства.Еще несколько десятков человек, возможно, вернутся в регион в ближайшие дни, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов."Большая часть граждан ожидает специального борта, который предоставляет округ для возвращения в Магадан. Еще ведется работа над выявлением ошибок непосредственно в воинских частях. Несколько десятков человек – (по ним) сегодня ситуация изучается. И мы определили, как провести работу с обращениями граждан, которые просят разобраться", - сообщил Носов.
https://ria.ru/20220929/vyezd-1820236247.html
магадан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, магадан, сергей носов, магаданская область
Частичная мобилизация в России, Магадан, Сергей Носов, Магаданская область
Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой
В Магадане 17 мобилизованных с нарушениями жителей вернулись домой из воинской части
МАГАДАН, 29 сен - РИА Новости. Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Это первые семнадцать человек. Они все летели за свой счет в Магадан, потому что не стали дожидаться, когда их отправят от части. Часть из них преклонного возраста, многие с различными заболеваниями", - пояснил собеседник агентства.
Еще несколько десятков человек, возможно, вернутся в регион в ближайшие дни, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов
.
"Большая часть граждан ожидает специального борта, который предоставляет округ для возвращения в Магадан. Еще ведется работа над выявлением ошибок непосредственно в воинских частях. Несколько десятков человек – (по ним) сегодня ситуация изучается. И мы определили, как провести работу с обращениями граждан, которые просят разобраться", - сообщил Носов.