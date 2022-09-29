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Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой - РИА Новости, 29.09.2022
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Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой
Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой - РИА Новости, 29.09.2022
Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой
Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:10
2022-09-29T09:10
частичная мобилизация в россии
магадан
сергей носов
магаданская область
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МАГАДАН, 29 сен - РИА Новости. Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Это первые семнадцать человек. Они все летели за свой счет в Магадан, потому что не стали дожидаться, когда их отправят от части. Часть из них преклонного возраста, многие с различными заболеваниями", - пояснил собеседник агентства.Еще несколько десятков человек, возможно, вернутся в регион в ближайшие дни, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов."Большая часть граждан ожидает специального борта, который предоставляет округ для возвращения в Магадан. Еще ведется работа над выявлением ошибок непосредственно в воинских частях. Несколько десятков человек – (по ним) сегодня ситуация изучается. И мы определили, как провести работу с обращениями граждан, которые просят разобраться", - сообщил Носов.
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частичная мобилизация в россии, магадан, сергей носов, магаданская область
Частичная мобилизация в России, Магадан, Сергей Носов, Магаданская область
09:10 29.09.2022
 
Мобилизованные с нарушениями жители Магадана начали возвращаться домой

В Магадане 17 мобилизованных с нарушениями жителей вернулись домой из воинской части

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 29 сен - РИА Новости. Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Это первые семнадцать человек. Они все летели за свой счет в Магадан, потому что не стали дожидаться, когда их отправят от части. Часть из них преклонного возраста, многие с различными заболеваниями", - пояснил собеседник агентства.
Еще несколько десятков человек, возможно, вернутся в регион в ближайшие дни, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов.
"Большая часть граждан ожидает специального борта, который предоставляет округ для возвращения в Магадан. Еще ведется работа над выявлением ошибок непосредственно в воинских частях. Несколько десятков человек – (по ним) сегодня ситуация изучается. И мы определили, как провести работу с обращениями граждан, которые просят разобраться", - сообщил Носов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Частичная мобилизация в РоссииМагаданСергей НосовМагаданская область
 
 
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