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Мобилизованным в Якутии передали "комплекты бойцов"

Мобилизованным в Якутии передали "комплекты бойцов" - РИА Новости, 29.09.2022

Мобилизованным в Якутии передали "комплекты бойцов"

Общественная палата Якутии передала призванным по частичной мобилизации из республики гуманитарный груз из "комплектов бойцов", сообщил РИА Новости член палаты... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:10

2022-09-29T08:10

2022-09-29T10:23

общество

айсен николаев

владивосток

приморский край

хабаровск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Общественная палата Якутии передала призванным по частичной мобилизации из республики гуманитарный груз из "комплектов бойцов", сообщил РИА Новости член палаты Вячеслав Литавин.По информации председателя Общественной палаты Якутии Николая Бугаева, в воинские части Хабаровского и Приморского краев из региона откомандированы три члена ОП. Литавин в настоящее время находится в городе Владивосток."На самом деле в казармах все необходимое есть: простыни, чистота, кормят хорошо… В комплекты для наших призывников Общественной палатой Якутии совместно с постпредством республики по ДФО собраны индивидуальные аптечки, пенки-коврики, спальные мешки, сиденье и другие принадлежности, которые понадобятся им в полевых условиях. Ну, и, конечно, это для поднятия духа у ребят, напоминание о том, что земляки их поддерживают. Во Владивосток мы привезли 11 кубов, это около одной тонны габаритного гуманитарного груза. С перевозкой помогла авиакомпания "Якутия". "Комплекты бойцов" раздали мобилизованным из Якутии в воинских частях Хабаровского и Приморского краев. Кроме того, мы планируем подготовить для мобилизованных тактические перчатки, очки, термобелье, стельки, балаклавы", - рассказал агентству член республиканской Общественной палаты.Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил о том, что частичная мобилизация в республике полностью завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен.По поручению главы Якутии постпредство республики по ДФО в тесном взаимодействии с командованием Восточного военного округа проверяет в Хабаровске и Владивостоке состав призывников из региона на соответствие критериям частичной мобилизации. В республику возвращаются граждане, которые не подходят по критериям мобилизации.

владивосток

приморский край

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, айсен николаев, владивосток, приморский край, хабаровск