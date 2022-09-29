https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820232895.html

Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой

Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой - РИА Новости, 29.09.2022

Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой

Жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, снабдят экипировкой, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:09

2022-09-29T08:09

2022-09-29T08:09

самарская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

дмитрий азаров

владимир путин

сергей шойгу

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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, снабдят экипировкой, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров."Тут и сомнений не может быть. Мы армии помогаем на постоянной основе - и действующим соединениям, и вновь формируемым, таким как Самарский батальон. Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем предметами, необходимыми в полевых условиях. По согласованию с армией предоставим все необходимое - рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и так далее", - сказал Азаров.В пресс-службе правительства региона уточнили, что средства на экипировку будут выделены из резервного фонда. Комплект необходимых предметов получит каждый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

самарская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самарская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, дмитрий азаров, владимир путин, сергей шойгу