https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820232895.html
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой - РИА Новости, 29.09.2022
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
Жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, снабдят экипировкой, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:09
2022-09-29T08:09
2022-09-29T08:09
самарская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
дмитрий азаров
владимир путин
сергей шойгу
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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, снабдят экипировкой, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров."Тут и сомнений не может быть. Мы армии помогаем на постоянной основе - и действующим соединениям, и вновь формируемым, таким как Самарский батальон. Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем предметами, необходимыми в полевых условиях. По согласованию с армией предоставим все необходимое - рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и так далее", - сказал Азаров.В пресс-службе правительства региона уточнили, что средства на экипировку будут выделены из резервного фонда. Комплект необходимых предметов получит каждый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, дмитрий азаров, владимир путин, сергей шойгу
Самарская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
Губернатор Азаров: мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, снабдят экипировкой, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Тут и сомнений не может быть. Мы армии помогаем на постоянной основе - и действующим соединениям, и вновь формируемым, таким как Самарский батальон. Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем предметами, необходимыми в полевых условиях. По согласованию с армией предоставим все необходимое - рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и так далее", - сказал Азаров.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что средства на экипировку будут выделены из резервного фонда. Комплект необходимых предметов получит каждый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.