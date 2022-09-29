https://ria.ru/20220929/miroshnik-1820265700.html

Родион Мирошник: ЛНР может войти в состав России в течение недели

Родион Мирошник: ЛНР может войти в состав России в течение недели - РИА Новости, 29.09.2022

Родион Мирошник: ЛНР может войти в состав России в течение недели

Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области провели референдум о вхождении в состав России и сейчас находятся на финишной РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:30

2022-09-29T13:30

2022-09-29T13:30

интервью

родион мирошник

луганская народная республика

россия

москва

оон

политика

лнр

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Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области провели референдум о вхождении в состав России и сейчас находятся на финишной прямой. В Москву уже приехали главы всех регионов с просьбой к российскому президенту о включении территорий в состав РФ. О том, когда это может произойти, в каком качестве ЛНР войдет в состав России, а также когда может состояться трибунал над украинскими боевиками, в интервью РИА Новости рассказал глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. Беседовала Олеся Потапова.– Как вы оцениваете проведение референдума в ЛНР?– Я скажу, что сам референдум прошел безупречно и с точки зрения правовой, с точки зрения международной, соблюдения международных принципов, и с точки зрения ожидания граждан Луганской народной республики, которые активно участвовали в референдуме, которые активно сопереживали всему происходящему. То есть были соблюдены и процедура, и основные принципы доступности, и отсутствие давления. Единственной преградой было давление со стороны Украины, которая пыталась и обстреливать, и угрожать, и вводить уголовное преследование. То есть весь спектр действий, за которые нужно нести ответственность. И как раз этот вопрос должен рассматриваться на Совете безопасности ООН не в части, почему у нас проводится референдум, и почему мы выполняем и используем свое право на самоопределение, а именно почему украинская сторона оказывает давление на наш выбор, используя для этого все, в том числе и запрещенные методы. Это должно стать рассмотрением в международных организациях и пониманием, что это есть давление на свободу выбора и давление на права, и наступление на права человека, на нас, как граждан и Луганской народной республики, и точно также других территорий, на которых проводился референдум. Именно это волеизъявление дало возможность главе республики Леониду Пасечнику уже заявить о том, что он обращается к президенту Российской Федерации, что сформулированы документы на основе того выбора, который сделан был нашими гражданами. Он сформулирован, он получил четкое определение в количественном и в процентном соотношении. И с этими данными, уже опираясь на выбор наших людей, он направляется чисто с четким пониманием отношения наших граждан к этому процессу, обращается к президенту России, и сейчас, по моим данным, направляется в столицу. И дальше уже вся процедура будет зависеть от государственного протокола, протокола администрации президента Российской Федерации. То есть это уже, так скажем, юрисдикция Российской Федерации, которая сама определит последовательность действий, протокол, который должен быть процедурно здесь соблюден. И мы в данном случае здесь сейчас уже находимся в той зоне, где определяется российской стороной порядок действий. И я думаю, что мы точно также, как мы выполнили свои процедурные обязательства по проведению референдума, здесь мы точно также его пройдем безупречно и без сучка, и без задоринки.– Скажите, известна ли уже программа пребывания Пасечника в Москве? С кем будут встречи?– Я думаю, что вся программа пребывания руководства и Луганской народной республики, и его коллег будет продиктована именно процедурой возвращения в состав Российской Федерации и теми протокольными моментами, которые требуют и президентский протокол, и государственный протокол, и порядок действий, который должен быть выполнен в ближайшее время. Поэтому, я думаю, это будет главным приоритетом, которым будет руководствоваться сейчас глава Луганской народной республики. Сейчас нам нужно пройти этот путь до конца в соответствии с процедурой, требованиями. На этом будет сконцентрирован весь порядок действий. Поэтому я только желаю ему все достойно выполнить, и чтобы мы получили то, к чему идем. Мы ждали этого долго, и сейчас уже на этой финишной прямой нужно сделать все чисто и процедурно верно, чтобы и политически, и с точки зрения права было все выполнено безукоризненно. Мы этого ждем и на это очень надеемся.– Как вы считаете, когда может быть объявлено о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации?– Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении. Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения. Потом должны пройти заседания верхней и нижней палат парламента Российской Федерации, где он должен быть ратифицирован, и должен быть принят федеральный конституционный закон, содержание которого крайне важно для последующей интеграции нашей территории в состав Российской Федерации. Поэтому есть предварительный календарь, он достаточно известен. Но я думаю, что именно российская сторона вправе четко заявить о том, какая будет последовательность, на какие даты, на какое время будет назначено проведение этих процедур, которые принципиально согласованы. И сейчас нет принципиальной разницы в том, когда это произойдет. Главное уже произошло – референдум произошел. Дальше нам нужно четко соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации, и выполнить все совершенно безупречно. Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь. Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем однозначно.– Но это неделя, две, месяц?– Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений.– Скажите, есть ли представление, в каком качестве Луганская народная республика войдет в состав Российской Федерации: республика во главе с президентом на примере Чечни, или Луганская область, которой будет руководить губернатор?– Российское законодательство регулирует прием в состав Российской Федерации новых территорий, а мы находимся в статусе отдельного независимого признанного российского стороной государства. Я думаю, что мы будем приняты в состав Российской Федерации в качестве республики, и остальные детали, каким образом будут регулироваться, какие права, какими обязанностями будет наделена наша республика, руководство, власть, система власти, они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время. Поэтому нет смысла загадывать, потому что сейчас это находится в работе, и сейчас как раз завершается эта процедура, его согласование. И как только он будет принят, я думаю, что все детали сразу станут известны. Поэтому гадать на кофейной гуще в этом направлении просто нет никакого смысла. Мы зайдем в формат республики, будем наделены определенными автономными правами. Какими конкретно, будет все описано в законе.– Родион Валерьевич, не могу не спросить, что будет с посольством Луганской народной республики в Российской Федерации? Оно перестанет существовать, или будет открыт какой-то культурный центр на основе посольства?– Перестать существовать то, что не существовало не может, потому что у Луганской народной республики был официально посол, и есть на данный момент в моем лице – чрезвычайный и полномочный посол, который представляет интересы республики на территории Российской Федерации, а посольство, исходя из каких-то соображений руководства республики, создано не было. Поэтому посольство не может быть закрыто, потому что оно не открывалось. Что касается дальнейших действий с точки зрения представительства в столице федерации, это, на мой взгляд, очень важный вопрос, потому что при наличии большого количества субъектов и при такой концентрации принимаемых решений на уровне столицы государства иметь здесь представительство, на мой взгляд, с точки зрения прагматизма, просто необходимо. Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации имеют здесь свои представительства, поэтому нужно иметь здесь и представительство, иметь лоббистскую группу в качестве депутатов. То есть нам необходимо будет уже обживаться в составе Российской Федерации. Начинать нужно с формирования представительства, которое должно объединить вокруг себя и землячество, и, скажем так, агентство по экономическому развитию или продвижению интересов Луганской народной республики, и офис для приемов или встреч руководства республики. Это все должно быть сделано на базе представительства. Я очень надеюсь, что это будет понято, оценено, и уже в конце концов будут предприняты усилия для открытия представительства, которое действительно в Москве для Луганской народной республики необходимо, раз уж не получилось с посольством. Поэтому я очень надеюсь, что эти выводы будут сделаны, и результат, который должен лечь в основу о качественном продвижении интересов Луганской народной республики уже как субъекта, будет правильно использован и направлен на конструктивные действия.– Глава Луганской народной республики в своем обращении к Владимиру Путин сказал, что все военные преступники, теперь уже совместно будете этого добиваться, будут наказаны. Он выразил надежду. Но получается, что трибунал по украинским преступникам пройдет уже в Российской Федерации. Есть ли понимание, когда он может состояться?– Я не сторонник гадать на кофейной гуще. Здесь главное, что мы все исповедуем один принцип – неотвратимости наказания за преступления, которые совершил украинский режим, за те разрушения, за те убийства, издевательства над людьми, за растаптывание прав и принципов людей. Неотвратимо наказание наступит, наступит в формате, скорее всего, трибунала. Вопрос, сколько их будет, трибуналов, когда они будут проводиться, какое количество от руководителей и до исполнителей сядет на скамейку подсудимых, это покажет уже жизнь. И сейчас нам нужно решить немножко другие вопросы, в частности, нам сначала нужно обеспечить свою безопасность, уверенность, продвижение и после этого будем принимать эти решения о том, каким образом будет реализован именно принцип неотвратимости наказания. А то, что он является базовым и для руководства Российской Федерации, и для руководства наших республик – это абсолютный факт и, таким образом, он будет реализован. Все остальное, это уже тактические вещи, стратегия у нас понятна.– Рассчитывают ли в Луганской народной республике, что с вхождением в состав России обстрелы со стороны украинских военнослужащих прекратятся, или может быть они станут менее интенсивными?– Я думаю, все прекрасно понимают, что одномоментно этого, к сожалению, не произойдет. Но все уверены, все рассчитывают на то, что именно с объединением в единый военный кулак всех военных формирований Луганской народной республики, Донецкой народной республики под руководством министерства обороны, Вооруженных сил Российской Федерации будут созданы объединенные силы, то есть один единый механизм Вооруженных сил, в который войдут и наши подразделения, которое пройдет военное слаживание, то есть весь необходимый механизм налажен: и юридических, и практических действий. И вот это уже даст конкретный результат именно на усиление на то, чтобы разбить врага, который находится на нашей территории, рядом с нашими территориями, на территории Донецкой народной республики, которая еще оккупирована, на территории Запорожской области, Херсонской области. Это все непременно произойдет по мере усиления, увеличения военного давления, привлечения дополнительных резервов, возможностей военной и военно-технических сил, которые уже будут объединены в единый кулак и который сможет нанести, скажем так, тотальный удар по украинскому режиму, который бы не угрожал нашим территориям и нашим гражданам. Поэтому это произойдет, непременно произойдет, но не одномоментно. То есть мы будем двигаться к этому, и мы сделали шаги к объединению усилий, и, наверное, это принципиально важно.– Хотелось бы более подробно поговорить о границе. Теперь ведь граница Российской Федерации будет сдвинута к границе Луганской народной республики и вплотную приблизится к украинской. Кто будет ее охранять, российские пограничники, военнослужащие Луганской народной республики? Будет ли она специально укреплена, может быть, забор какой-то выстроят?– Я думаю, что нам есть смысл говорить о том, что мы вливаемся в структуры Российской Федерации, в том числе и в структуру пограничной охраны, то есть погранвойск. Наши ребята войдут, они уже будут находиться в подразделениях, которые командуются из единого центра единой страны. И они обеспечат достойную защиту наших рубежей там, где будет место, там, где будет определена государственная граница. То сейчас пока по административным или по государственным границам республик, куда они передвинутся уже к государственной границе Российской Федерации, естественно, они будут под контролем российских пограничных войск, пограничной службы. Поэтому мы должны свыкнуться с той мыслью, что произойдет сейчас слияние, что мы войдем в состав большого количества структур, большого количества подразделений военных сил, которые объединены единым командованием, особенно если это касается военных или специальных сил военного назначения, сил специального назначения, то есть все эти процессы, они должны произойти. И это уже становится наша совместная граница, наш фронт, наша линия боевого соприкосновения и наша совместная борьба за безопасность, за мир, за процветание, и погранслужба в этом смысле абсолютно не исключение.– Вы упомянули о том, что скорее всего все службы Луганской народной республики будут интегрированы в Российскую Федерацию. Скажите, это касается и народной милиции? Будет ли она интегрирована в Минобороны?– Я думаю, что это, в первую очередь, касается луганской народной милиции, которая должна стать одним целым с Вооруженными силами Российской Федерации, в том числе и по стандартам выучки, по стандартам военно-технического оснащения, по их системе командования и всего прочего. То есть она должна влиться в состав Вооруженных сил России и быть полноправным участником всех этих процессов, только усилив своим опытом, своим знанием, своей той наработанной мощью, которой она обеспечивала безопасность нашу на протяжении этих лет, Вооруженные силы Российской Федерации. Я думаю, что нам нужен единый военный кулак, которому не сможет противостоять украинский режим, усиленный наемниками Запада.– Что касаемо Харьковской области, как вы считаете, есть ли намерение у союзных войск возвращать потерянные харьковские территории?– Я считаю это правильным. Я считаю, что без зачистки территории и предоставления шанса жителям, живущим на территории Харьковской области, шансов идти нашим путем, в частности, проведения референдума, принятия самостоятельных решений о самостоятельном выборе, кем быть, где быть в составе какого государства, можно только тогда, когда они будут выведены из-под контроля украинского режима, который, собственно, является марионеточным. Поэтому вывести из-под этого контроля, и тем самым мы будем решать проблемы своей безопасности. Сейчас уже нынешние территории, которые в ближайшее время станут территориями Российской Федерации, без зачистки этих территорий, я считаю, невозможно, поэтому без решения вопроса демилитаризации, денацификации, это имеется ввиду, и вывод из-под контроля украинского режима большинства территорий, на которых могут располагаться подразделения, которые угрожают нам, без этого решить проблему безопасности нельзя. Но и дать возможность, дать шанс нашим согражданам, которые там, таким же русско-культурным людям, русскоговорящим, стремящимся в нашу сторону, но сейчас зажатыми украинским режимом, я думаю, мы этот шанс дать должны, исходя из, по крайней мере, ментального единого ощущения того, что мы – люди одного корня.– Во время референдума было много фейков от Киева и Запада, в том числе про голосование под дулами автоматов – это самый популярный фейк. Как к этому относятся в Луганской народной республике?– Луганская народная республика не ждала никакого одобрения ни у Соединенных Штатов, ни у Украины, ни у стран Запада и их союзников, которые участвуют на той стороне в военных действиях. Они показали свое отношение, они продемонстрировали, что они готовы нас убивать, поэтому какой смысл обращаться к ним с каким-либо признанием, согласием или еще с чем-то? Мы на это не рассчитывали, мы не собираемся ничего ждать с той стороны. Нам важно было провести абсолютно чисто, в соответствии с международными принципами, саму процедуру референдума, потому что у нас есть международные партнеры, у нас есть масса государств, которые внимательно следят за процессами, которые происходят на наших территориях, и нам с ними жить, работать, строить взаимоотношения, и они должны быть абсолютно уверены, что у нас произошел действительно процесс свободного волеизъявления граждан, и мы, полностью основываясь на желаниях людей, приняли это решение и входим в состав Российской Федерации. Это важнейший из этапов, который мы готовы предъявлять тем именно нашим партнерам, а не нашим противникам, с противника взятки гладки, они доказали уже свою суть.– Получается, что Луганской народное республике и не нужно признание Запада.– Мы не рассчитываем на признание Запада и не будем тратить на это время, в этом нет ни малейшей необходимости, а дальше история расставит свои точки над "i" в последующих процессах. Ни их заявления, ни их комментарии, ни абсолютно бессодержательные заявления, в которых не смогли привести никаких реальных аргументов. Знаете, строить какие-то свои выводы на основе, к примеру, садо-мазо заявлений отдельных политиков европейских, я не вижу никакого смысла. Это достаточно абсурдная позиция, которая не имеет смысла ни для серьезного обсуждения, ни для какой-то аргументации, и уж тем более признания на государственном уровне. Об этом сейчас речи не идет, в этом нет никакой необходимости.– Сейчас в интернете распространяется мнение о том, что все четыре новых региона образуют округ в составе Российской Федерации. Есть ли у вас какие-то данные об этом?– Нет, никаких данных об этом у меня нет. Я думаю, что здесь на данный момент появляется огромное количество фейков, на которые действительно не стоит обращать внимание. Мы четко понимаем, что Луганская народная республика становится субъектом Российской Федерации, все граждане ЛНР получат со временем, по мере реализации этих процессов, полноправные права российских граждан. И все эти программы – и социально-политические, и правовые, культурные, образовательные – будут реализованы на территории нашей республики. Все ради того, чтобы наши жители чувствовали себя абсолютно равноправными гражданами Российской Федерации. Это все будет сделано, и именно на это направлены все действия, которые сейчас, в том числе, реализуются, на которые мы рассчитываем со стороны России. Поэтому, порождая какие-то фейки и порождая какие-то ненужные проекты, которые к действительности, к реальности не имеют никакого отношения, это заполнять эфир или вакуум для сотрясения воздуха или информационного пространства. Содержательного в этом ничего нет, а содержательные решения будут приниматься позже и в интересах людей.– Скажите, есть ли у вас информация от признавших Луганскую народную республику стран – признают ли они итоги референдума? Какие-то может быть были уже контакты, обещания? Были ли у вас контакты с послами стран, признавших Луганскую народную республику в Москве?– Я думаю, что это право нужно будет оставить именно нашим партнерам, нашим друзьям, с которыми у нас сложились и выстроены хорошие отношения, дать им право самим высказать официально свое отношение, свою официальную позицию по отношению к произошедшим процессам. Мы верим в то, что наши дружеские отношения сохранятся, что они наполнятся новым смыслом, что мы будем только расширять наши связи, а свою официальную позицию, я думаю, они огласят в самое ближайшее время. Это зависит исключительно от них, это такая суверенная прерогатива, в которую нам нет смысла никакого влезать.– Что будет с теми людьми, которые не захотят получать гражданство Российской Федерации?– Я думаю, что насильно их заставлять принимать российское гражданство точно никто не будет. А дальше каждый человек будет принимать свое решение по мере получения информации, по мере принятия, осознания своей позиции, своего положения, своих преимуществ, которые дает российское гражданство. Я думаю, что они сами примут свое решение, нам подсказывать им здесь не нужно. И здесь не будет никакого давления на этих людей, принуждения, к примеру, к получению гражданства. До этого никто никого не принуждал, и я думаю дальше тоже такого не будет.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819797034.html

https://ria.ru/20220929/dogovor-1820220880.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818871409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220924/tribunal-1819150931.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819754190.html

https://ria.ru/20220928/referendum-1820147056.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819102304.html

https://ria.ru/20220928/rogozin-1820185327.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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