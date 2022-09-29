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Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220929/mir-1820279109.html
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 29.09.2022
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции
Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:18
2022-09-29T12:31
туризм
новости - туризм
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
карта "мир"
зарина догузова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."Следим за ситуацией с картами "Мир" в Турции. Причины понятны – это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом. Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала Догузова.В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ еще в марте - их карты, выпущенные банками РФ, работают лишь в России, трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank сказал тогда РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
https://ria.ru/20220929/protesty-1820234818.html
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новости - туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), карта "мир", зарина догузова
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Карта "Мир", Зарина Догузова
12:18 29.09.2022 (обновлено: 12:31 29.09.2022)
 
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции

Ростуризм: пути решения проблемы с использованием карт "Мир" в Турции прорабатываются

© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" в Стамбуле
Карта Мир банка Тинькофф в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Антон Никонов
Перейти в медиабанк
Карта "Мир" банка "Тинькофф" в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Следим за ситуацией с картами "Мир" в Турции. Причины понятны – это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом. Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала Догузова.
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:34
В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"
В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ еще в марте - их карты, выпущенные банками РФ, работают лишь в России, трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.
Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank сказал тогда РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.
В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 05:11
В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Карта "Мир"Зарина Догузова
 
 
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