https://ria.ru/20220929/mir-1820279109.html

Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции

Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 29.09.2022

Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции

Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:18

2022-09-29T12:18

2022-09-29T12:31

туризм

новости - туризм

турция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

карта "мир"

зарина догузова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."Следим за ситуацией с картами "Мир" в Турции. Причины понятны – это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом. Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала Догузова.В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ еще в марте - их карты, выпущенные банками РФ, работают лишь в России, трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank сказал тогда РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.

https://ria.ru/20220929/protesty-1820234818.html

https://ria.ru/20220928/sabotazh-1819961267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), карта "мир", зарина догузова