https://ria.ru/20220929/mir-1820279109.html
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 29.09.2022
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции
Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:18
2022-09-29T12:18
2022-09-29T12:31
туризм
новости - туризм
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
карта "мир"
зарина догузова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."Следим за ситуацией с картами "Мир" в Турции. Причины понятны – это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом. Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала Догузова.В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ еще в марте - их карты, выпущенные банками РФ, работают лишь в России, трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank сказал тогда РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
https://ria.ru/20220929/protesty-1820234818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), карта "мир", зарина догузова
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Карта "Мир", Зарина Догузова
12:18 29.09.2022 (обновлено: 12:31 29.09.2022)
Власти прорабатывают пути решения проблемы с картами "Мир" в Турции
Ростуризм: пути решения проблемы с использованием карт "Мир" в Турции прорабатываются
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Возможные пути решения проблемы использования карт "Мир" в Турции прорабатываются, написала
в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Следим за ситуацией с картами "Мир" в Турции. Причины понятны – это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом. Важно понимать, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - написала Догузова.
В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ еще в марте - их карты, выпущенные банками РФ, работают лишь в России, трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.
Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank сказал тогда РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.
В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США
и Великобритании
в отношении РФ
сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.