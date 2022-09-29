https://ria.ru/20220929/minoborony-1820420581.html
Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян
Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян - РИА Новости, 29.09.2022
Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян
Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:12
2022-09-29T18:12
2022-09-29T18:38
россия
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, следует из опубликованного видео Минобороны России.На кадрах – работа мобилизованных с личным оружием: автоматами, пулеметами и ручными гранатометами из различных положений и из-за укрытий, а также огонь в различных режимах стрельбы по одиночке, в двойках, в составе отделений под руководством инструкторов.В Минобороны уточнили, что военнослужащие приступили к подготовке в составе взводов, рот и батарей."В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220929/minoborony-1820400849.html
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Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны
Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны
2022-09-29T18:12
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РИА Новости
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россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:12 29.09.2022 (обновлено: 18:38 29.09.2022)
Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян
Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных и добровольцев
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, следует из опубликованного видео
Минобороны России.
На кадрах – работа мобилизованных с личным оружием: автоматами, пулеметами и ручными гранатометами из различных положений и из-за укрытий, а также огонь в различных режимах стрельбы по одиночке, в двойках, в составе отделений под руководством инструкторов.
В Минобороны уточнили, что военнослужащие приступили к подготовке в составе взводов, рот и батарей.
"В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО", - уточнили в ведомстве.