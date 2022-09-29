https://ria.ru/20220929/minoborony-1820420581.html

Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян

Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян - РИА Новости, 29.09.2022

Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:12

2022-09-29T18:12

2022-09-29T18:38

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, следует из опубликованного видео Минобороны России.На кадрах – работа мобилизованных с личным оружием: автоматами, пулеметами и ручными гранатометами из различных положений и из-за укрытий, а также огонь в различных режимах стрельбы по одиночке, в двойках, в составе отделений под руководством инструкторов.В Минобороны уточнили, что военнослужащие приступили к подготовке в составе взводов, рот и батарей."В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220929/minoborony-1820400849.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны 2022-09-29T18:12 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)