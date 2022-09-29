17:37 29.09.2022 (обновлено: 18:19 29.09.2022)
В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян
Минобороны назвало задачей мобилизованных оборону освобожденных территорий
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий, сообщили в Минобороны.
"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", — уточнили в ведомстве.
В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.