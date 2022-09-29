https://ria.ru/20220929/minoborony-1820400849.html

В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян

В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян - РИА Новости, 29.09.2022

В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян

Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:37

2022-09-29T17:37

2022-09-29T18:19

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий, сообщили в Минобороны.В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820395737.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, сергей шойгу