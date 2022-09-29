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В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян - РИА Новости, 29.09.2022
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В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян
В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян - РИА Новости, 29.09.2022
В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян
Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:37
2022-09-29T18:19
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий, сообщили в Минобороны.В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.
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россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, сергей шойгу
Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Сергей Шойгу
17:37 29.09.2022 (обновлено: 18:19 29.09.2022)
 
В Минобороны назвали задачи подразделений мобилизованных россиян

Минобороны назвало задачей мобилизованных оборону освобожденных территорий

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий, сообщили в Минобороны.

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", — уточнили в ведомстве.

В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
17:32
Мобилизованные военнослужащие провели стрельбы под Калининградом
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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