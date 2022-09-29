https://ria.ru/20220929/mayya-1820161063.html
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя - РИА Новости, 29.09.2022
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя
Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:11
2022-09-29T13:11
2022-09-29T13:16
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Был проведен химический анализ 54 керамических черепков из Эль-Пилара, центра городища майя, расположенного между Белизом и Гватемалой. Предметы находились в использовании у представителей разных слоев общества. Археологи отобрали для исследования сосуды, из которых, вероятно, пили какао, а также миски, кувшины и тарелки. И на всех типах такой посуды есть следы какао. "Сначала это было неожиданностью. Но если задуматься, то ясно, что миски подходят для смешивания, кувшины — для подогрева напитка, а тарелки —для подачи блюд с соусами, которые могут содержать какао", — рассказывает Анабель Форд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, гватемала (республика), белиз, цивилизация майя
Культура, Новости культуры, Археология, Гватемала (республика), Белиз, цивилизация майя
13:11 29.09.2022 (обновлено: 13:16 29.09.2022)
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя
Ученые выяснили, что какао у майя было доступно не только элите
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет
Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Долгое время считалось, что оно было элитным продуктом у майя. Теперь мы знаем, что это не так", — объясняет антрополог Анабель Форд.
Был проведен химический анализ 54 керамических черепков из Эль-Пилара, центра городища майя, расположенного между Белизом и Гватемалой. Предметы находились в использовании у представителей разных слоев общества.
Археологи отобрали для исследования сосуды, из которых, вероятно, пили какао, а также миски, кувшины и тарелки. И на всех типах такой посуды есть следы какао.
"Сначала это было неожиданностью. Но если задуматься, то ясно, что миски подходят для смешивания, кувшины — для подогрева напитка, а тарелки —для подачи блюд с соусами, которые могут содержать какао", — рассказывает Анабель Форд.