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Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя - РИА Новости, 29.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220929/mayya-1820161063.html
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя - РИА Новости, 29.09.2022
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя
Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:11
2022-09-29T13:16
культура
новости культуры
археология
гватемала (республика)
белиз
цивилизация майя
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Был проведен химический анализ 54 керамических черепков из Эль-Пилара, центра городища майя, расположенного между Белизом и Гватемалой. Предметы находились в использовании у представителей разных слоев общества. Археологи отобрали для исследования сосуды, из которых, вероятно, пили какао, а также миски, кувшины и тарелки. И на всех типах такой посуды есть следы какао. "Сначала это было неожиданностью. Но если задуматься, то ясно, что миски подходят для смешивания, кувшины — для подогрева напитка, а тарелки —для подачи блюд с соусами, которые могут содержать какао", — рассказывает Анабель Форд.
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новости культуры, археология, гватемала (республика), белиз, цивилизация майя
Культура, Новости культуры, Археология, Гватемала (республика), Белиз, цивилизация майя
13:11 29.09.2022 (обновлено: 13:16 29.09.2022)
 
Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя

Ученые выяснили, что какао у майя было доступно не только элите

CC0 / dghchocolatier / Какао
Какао - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC0 / dghchocolatier /
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Долгое время считалось, что оно было элитным продуктом у майя. Теперь мы знаем, что это не так", — объясняет антрополог Анабель Форд.

Был проведен химический анализ 54 керамических черепков из Эль-Пилара, центра городища майя, расположенного между Белизом и Гватемалой. Предметы находились в использовании у представителей разных слоев общества.
Археологи отобрали для исследования сосуды, из которых, вероятно, пили какао, а также миски, кувшины и тарелки. И на всех типах такой посуды есть следы какао.
"Сначала это было неожиданностью. Но если задуматься, то ясно, что миски подходят для смешивания, кувшины — для подогрева напитка, а тарелки —для подачи блюд с соусами, которые могут содержать какао", — рассказывает Анабель Форд.
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