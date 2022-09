https://ria.ru/20220929/mayya-1820161063.html

Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя

Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя - РИА Новости, 29.09.2022

Уставлены новые данные о культуре потребления какао у майя

Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National

2022-09-29

2022-09-29T13:11

2022-09-29T13:16

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученым удалось установить новые факты о культуре потребления какао у майя, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Был проведен химический анализ 54 керамических черепков из Эль-Пилара, центра городища майя, расположенного между Белизом и Гватемалой. Предметы находились в использовании у представителей разных слоев общества. Археологи отобрали для исследования сосуды, из которых, вероятно, пили какао, а также миски, кувшины и тарелки. И на всех типах такой посуды есть следы какао. "Сначала это было неожиданностью. Но если задуматься, то ясно, что миски подходят для смешивания, кувшины — для подогрева напитка, а тарелки —для подачи блюд с соусами, которые могут содержать какао", — рассказывает Анабель Форд.

